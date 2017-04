Singuratatea, mai ales de Sarbatori, ne imbolnaveste fizic si psihic

Desi din ce in ce mai mai multe persoane considera casatoria drept o “hartie”, nenumarate studii au aratat ca beneficiile fizice si psihice ale unei relatii de durata sunt enorme, iar singuratatea, mai ales de Sarbatori, conduce la o stare avansata de depresie, care poate culmina chiar si cu suicid.

Un important studiu realizat la prestigioasa Universitatea Harvard, pe o perioada de 75 de ani, a relevat ca sursa cea mai importanta de sanatate, bogatie, longevitate si stare de bine este un mariaj fericit si sanatos. Mai mult decat atat, persoanele cu legaturi sociale mai bune cu familia, cu prietenii, comunitatea, sunt mai fericite, mai sanatoase si traiesc mai mult decat cei cu legaturi slabe.

“Experienta singuratatii se pare ca e toxica pentru sanatatea noastra, iar toxicitate ei este mai puternica in perioada Sarbatorilor importante. Oamenii care se izoleaza sunt mai nefericiti, iar sanatatea lor se inrautateste mai repede la mijlocul vietii, capacitatea cerebrala le scade mult mai repede si traiesc mai putin decat oamenii care nu experimenteaza singuratatea”, declara psihologul Gabriela Marin (FOTO).

Ne putem simti singuri chiar si intre oameni

In opinia psihologului Gabriela Marin, multi oameni se simt singuri chiar daca sunt inconjurati de prieteni sau chiar daca sunt casatoriti.

“Putem avea o relatie de durata sau o retea foarte mare de prieteni reali, insa daca suntem o persoana conflictuala, gasim mereu nod in papura, riscam sa ne simtim din ce in ce mai singuri. Casniciile in care nivelul conflictual a depasit cu mult limitele normalului, in care afectiunea lipseste, se dovedesc a dauna mult sanatatii, mai mult chiar decat divortul”, afirma specialistul in psihologia relatiilor de cuplu, Gabriela Marin.

La batranete, compania prietenilor ne intinereste

Relatiile bune si apropiate par sa ne protejeze chiar si de greutatile batranetii. Cele mai fericite cupluri – atat barbatii cat si femeile – au declarat, la 80–90 de ani, ca in zilele in care durerile fizice erau mai mari, dispozitia lor ramanea la fel de buna. insa cei aflati in relatii nefericite, in zilele in care aveau dureri fizice mai mari, ele erau amplificate de suferinta emotionala.

“Relatiile bune nu ne protejeaza doar corpul, ne protejeaza si creierul. A te afla intr-o relatie unita si stabila cu cineva, la 80–90 de ani, iti ofera protectie. Oamenii in astfel de relatii, care simt ca se pot baza cu adevarat pe celalalt la nevoie, au memoria buna un timp mai indelungat. Studiile sociologice au demonstrat ca, oriunde pe planeta, persoanele singure mor mai devreme, au o stare de sanatate mai putin buna, sunt mai sarace si se recupereaza mai greu dupa diverse afectiuni. Acest lucru este valabil mai ales in cazul barbatilor, care au o retea de sprijin social mai slaba decat femeile. Atunci cand se afla intr-o relatie, barbatii isi imbunatatesc si capacitatea de a socializa”, conchide psihoterapeutul Gabriela Marin.

