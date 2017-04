Organizatia Mondiala a Sanatatii: Aproape un milion de romani sunt diagnosticati cu depresie

7 aprilie 2017 - Ziua Mondiala a Sanatatii: Sa vorbim despre depresie!

Pe plan mondial, depresia afecteaza 322 de milioane de persoane. Altfel spus, echivalentul a 4,4% din populatia globala se confrunta cu aceasta problema de sanatate mintala care, trebuie constientizata si controlata, prin ingrijire de specialitate. Numarul persoanelor cu depresie se afla in crestere, in special in tarile slab dezvoltate.

Din 2005 pana in 2015, prevalenta depresiei a crescut in lume cu 18,4%.

Depresia este mai raspandita in randul femeilor decat in randul barbatilor, afirma specialistii. Prevalenta depresiei variaza, pe plan global, si in functie de varsta - depasind 7,5% in randul femeilor care au intre 55-74 de ani si situandu-se peste 5,5% in randul barbatilor din aceeasi categorie de varsta.4 Depresia apare insa si la persoane tinere, inclusiv la copii si la adolescenti sub 15 ani, dar prevalenta este mult mai scazuta, in cazul acestora.

Riscul de a suferi de depresie este amplificat de factori precum: saracia, lipsa unui loc de munca, evenimente triste din viata, precum decesul unei persoane apropiate sau sfarsitul unei relatii, boala fizica sau problemele asociate consumului de alcool sau de droguri, atrag atentia expertii. Ziua Mondiala a Sanatatii, marcata anual in 7 aprilie, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, are ca

tema, in acest an, depresia.

Motivatia alegerii aceste teme consta in impactul major pe care depresia il are asupra populatiei, afectand uneori exercitarea unor activitati de zi cu zi si avand in anumite situatii consecinte devastatoare asupra relatiilor de familie, prietenie si chiar profesionale. in cele mai severe cazuri, depresia poate conduce la sinucidere, cea de-a doua cauza a mortalitatii in cazul tinerilor cu varsta intre 15-29 de ani, arata Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Chiar daca depresia poate fi tratata, ea reprezinta, inca, o povara personala, sociala si economica majora pentru sistemele de sanatate din intreaga lume, avand in vedere ca exista o proportie mare a persoanelor care nu urmeaza un tratament, desi acesta este eficient si accesibil din punct de vedere financiar. Totusi, multe persoane subestimeaza importanta acestuia, iar la nivel mondial, mai putin de 50% din populatia afectata de depresie primeste un tratament.

Stigmatul social se asociaza cu depresia, arata expertii, acesta fiind un motiv in plus care scade aderenta la tratament.

Conform specialistilor, informarea constanta si programele de preventie pot fi eficiente in reducerea ratei depresiei, alaturi de programele organizate la nivel de comunitate, in scoli, astfel incat sa transmita modele de gandire pozitiva, in randul tinerilor, adolescentilor si persoanelor care pot fi vulnerabile in fata depresiei.

Depresia apare in urma unor interactiuni complexe dintre factori de ordin social, psihologic si biologic, arata specialistii. Persoanele care au trecut prin experiente traumatizante sau triste sunt predispunse la depresie. La randul ei, depresia poate sa agraveze o anumita stare sau situatie personala de viata. in plus, depresia si sanatatea fizica se afla in corelatie, arata datele.

Depresia este o boala care se trateaza, la fel ca orice alta problema de sanatate. De aceea, este esentiala constientizarea problemei si cautarea ajutorului de specialitate. Depresia poate fi abordata din timp si controlata, astfel ca, specialistii ii sfatuiesc pe toti cei care observa semnele depresiei sa actioneze fara retinere si sa se prezinte la medic. Totodata, se recomanda si evitarea deconectarii de la activitatile de zi cu zi, hobby-uri, persoane apropiate si familie, pastrarea unor mese regulate si respectarea orelor necesare de somn, alaturi de integrarea activitatilor sportive in viata si evitarea alcoolului.

Semne precum tristetea prelungita, pierderea interesului fata de activitatile preferate, inabilitatea de a duce la bun sfarsit atributiile de zi cu zi, observate de-a lungul unei perioade de cel putin doua saptamani, pot sa indice aparitia depresiei, arata Organizatia Mondiala a Sanatatii. Alte simptome ale depresiei includ: pierderea energiei, modificarea apetitului, putere redusa de concentrare, neliniste, incapacitatea de a lua decizii, sentimentul lipsei de valoare, lipsa de speranta si chiar ganduri suicidale.

Ziua Mondiala a Sanatatii este marcata anual in 7 aprilie, pentru a celebra infiintarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a atrage atentia asupra unor probleme stringente care afecteaza sanatatea globala.

Campanie derulata de catre: Organizatia Mondiala a Sanatatii – Biroul pentru Romania