In opinia psihologului Andra Tanasescu, este absolut normal ca doua persoane sa vada aceleasi eveniment in mod diferit, iar motivele sunt multiple: diferentele de mediu, tipul familiei in care au fost crescuti, diferentele dintre invataturile extrase din religii si credinte pana la experienta de viata, genul biologic si multe altele, aspecte care ne modeleaza, ne formeaza si ne confera unicitatea.

“Am vazut zilele trecute un caz concret, pe care l-am studiat din perspectiva psihologica. Doua persoane discutau in parc, cand dintr-o data un tanar le taie calea, alergand foarte tare. Observa ca mai este un alt baiat care alearga dupa el, insa nu au apucat sa le vada fata niciunuia dintre ei. Unul dintre observatori s-a gandit ca poate se joaca si se alearga prin parc, iar celalalt observator s-a gandit ca primul este alergat pentru ca a furat ceva de la cel de-al doilea. De atunci incolo totul a escaladat intr-o dezbatere foarte acida, in care fiecare dintre cei doi observatori fiind convins ca are dreptate. In realitate, opinia lor este puternic influentata de propriile experiente de viata – poate au trecut si ei prin aceeasi ipostaza, iar in urma trecerii informatiilor prin propriul filtru, observatorul alege sa pastreze doar ceea ce este in acord cu valorile si convingerile lui, face asocieri cu un eveniment familiar si astfel da o semnificatie proprie”, afirma psihologul.

Psihologul Andra Tanasescu afirma ca primul lucru, pe care trebuie sa-l facem atunci cand simtim ca persoana de langa noi are o pozitie diferita de a noastra, este sa punem intrebari, sa cerem informatii suplimentare si sa ii cerem sa-si argumenteze opinia. “In exemplul prezentat, cearta ar fi fost evitata daca primul observator intreba doar atat: Ce te face sa crezi ca se joaca? si nu prin impunerea opiniei proprii.

Al doilea observator ar fi raspuns cu: I-am auzit razand. Pe cel de-al doilea l-am vazut zambind inainte sa treaca prin fata noastra iar parintii lor radeau de asemenea. In felul acesta, aflam foarte usor pe ce se bazeaza cand spune acel lucru. Cunoscand modul de gandire si strategiile pe care le foloseste pentru a da semnificatie evenimentului exterior, noi putem intelege mult mai bine ce il determina sa spuna acel lucru. Facand asta, ne putem mari considerabil harta personala.

Prin faptul ca suntem deschisi sa privim lumea si cu alti ochi si suntem dispusi sa ”intram” pe harta celuilalt, putem sa ne marim propria harta si capacitate de intelegere”, afirma psihologul Andra Tanasescu.

Daca ne dam voie sa simtim, sa vedem, sa auzim, sa experimentam lumea prin prisma altora, ne oferim sansa de a ne deschide ochii catre noi posibilitati, catre noi intelesuri si semnificatii care ne imbogatesc mai mult harta, experienta si viata, conchide specialistul.

Andra Tanasescu, vice presedinte al Asociatiei ”Generatia Iubire” este Psiholog si Trainer NLP. A urmat studiile in psihologie, avand formarea in terapie de cuplu si familie. Avand experienta ca instructor de dans si fiind atrasa de conexiunea dintre minte, emotii si corp, urmeaza o formare in terapia prin dans si miscare. Dupa cativa ani de experienta in training si sustinerea evenimentelor corporate, ofera prin imbinarea psihologiei, cu NLP-ul si tehnici de constientizare si conectare corporala, o experienta completa de auto-cunoastere si evolutie personala.