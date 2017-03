Din pacate, multe dintre relatii se manifesta intr-o maniera disfunctionala. Si pentru ca dreptul fiecaruia dintre noi este acela de a iubi si de a fi iubiti, si fiecare dintre noi meritam o relatie de iubire care sa ne implineasca, iata cum poti recunoaste abuzul emotional, prin 21 de semnale de alarma care sa iti dea de gandit si sa te mombilizeze sa iesi dintr-o situatie de abuz, daca este cazul…

Uneori, abuzul emotional nu este un indice ca cineva vrea sa iti faca rau ci poate sa fie si semnul ignorantei sau neglijentei in cadrul relatiei. De aceea, in astfel de cazuri este bine ca cei doi sa isi doreasca o imbunatatire a comunicarii din cadrul cuplului.

Foto: Pexels



Foto homepage: Pexels

21 de semne ale abuzului emotional in relatii

1. Iti este frica. Comportamentul partenerului tau te sperie. Iti este frica sa ceri lucruri sau sa comunici cu ei fiindca nu stii cum vor reactiona.

2. Iti adreseaza remarci care te minimalizeaza. Partenerul tau iti spune in mod constant ca nu esti O.K. si ca trebuie in continuare sa te imbunatatesti in numeroase moduri. Dar in loc sa incerce sa te ajute, iar critica sa fie una constructiva, iti scoate in evidenta „defectele” si se va purta ca si cand tu esti o persoana slaba si fara valoare. In loc sa te imputerniceasca

3. Comparatii dureroase. Partenerul tau te compara constant fie cu prietenele tale mai frumoase si mai de succes, fie cu alte persoane si iti spune cat sunt acestea de bune in comparatie cu tine. Partenerul tau poate fi chiar subtil in astfel de demersuri, vorbind despre celebritati care ar fi mult mai atractive decat tine.

4. Te induce in confuzie. Partenerul tau tipa la tine adesea. Dar atunci cand incerci sa ripostezi, face gesturi care te induc in eroare, cum ar fi sa se puna in genunchi si sa se auto-umileasca ca sa isi ceara scuze si sa iti castige afectiunea inapoi.

5. Te invinuieste fara motiv. Partenerul tau te invinuieste fara motiv. Te invinuieste chiar si pentru aspecte care nu tin de tine: pentru comportamentul prietenilor tai, al copiilor, pentru absolut orice. Uneori, partenerul tau poate sa auda ceva la televizor care sa il enerveze si sa tipe la tine apoi.

6. Posesivitate si gelozie. Partenerul tau are mereu ceva negativ de zis in legatura cu prietenii tai, mai ales daca sunt de sex opus. Partenerul tau uraste momentele cand primesti apeluri de la prieteni si uneori iti cere chiar sa inchizi telefonul. Pe scurt, nu sufera sa te vada ca ai o viata sociala.

7. Stima ta de sine este ciuntita. Partenerul tau iti spune in mod constant cat de lipsita de importanta esti si se infurie pe tine daca te bazezi pe el. Iar cand incerci sa faci tu ceva, iti spune ca nu esti capabila sa iei decizii de una singura si te face sa te simti prost tot timpul.

8. Personalitate "cu doua fete". Comportamentul partenerului si felul cum se poarta te confuzeaza. Uneori par extrem de iubitori si grijulii. Iar alte ori sunt rautaciosi si te ranesc. Nu poti prezice cum vor reactiona la orice faci.

9. Sadism. Partenerul tau se simte bine atunci cand iti scoate in evidenta defectele si te critica. Poate deveni mai jovial si mai fericit fiindca tu ai avut o zi mai proasta sau ai facut anumite erori.

10. Umilinta. Partenerul tau te umileste sau face remarci rautacioase mai ales in preajma rudelor sau prietenilor care te admira.

11. Pretentii. Are asteptari nerezonabile, in secret sperand ca ai sa dai gres pentru a avea o noua ocazie sa iti spuna: „Ti-am zis eu”.

12. Manipulare sexuala. Partenerul tau te manipuleaza emotional si te atrage in activitati sexuale care nu iti plac. Te poate manipula si cu remarci ca „Alte femei fac acest lucru. Tu de ce nu poti?”

13. Confesiuni. Partenerul tau impartaseste problemele dintre voi cu oricine asculta. Dar daca indraznesti sa spui si tu oricare dintre problemele tale, in special in legatura cu relatia ta, devine furios si foarte suparat pe tine.