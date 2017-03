15 invataturi despre educarea copiilor si a oamenilor mari de la Dr. Rudolf Dreikurs, un psihiatru celebru

Rudolf Dreikurs (1897 -1972), acest psihiatru si educator austriac celebru, este cunoscut in lumea intreaga datorita dezvoltarii sistemului de psihologie individuala a psihologului Alfred Adler. Iata cateva invataturi extrem de utile pentru dezvoltarea noastra si a copiilor nostri, care va vor deschide mintea si va vor da de gandit:

15 citate ale psihiatrului Rudolf Dreikurs despre educarea copiilor si a oamenilor mari

1. Nu putem sa ne protejam copiii de viata. Prin urmare, este esential sa ii pregatim pentru ea. A ne parea rau pentru copiii nostri este una din cele mai daunatoare atitudini pe care le putem avea. Nu face decat sa le demonstreze lor si noua insine ca nu avem incredere in ei si in abilitatea lor de a face fata obstacolelor.

2. Cand copiilor li se permite sa ajute la luarea deciziilor in familie, ei au tendinta de a fi mai cooperanti si mai fericiti cu viata de familie. De asemenea, cand li se permite sa ajute la crearea regulilor, le vor urma mai indeaproape decat daca regulile le sunt impuse. Toate acestea vor contribui la crearea unui camin fericit pentru toti.

3. Un copil are nevoie de incurajare asa cum o planta are nevoie de apa.

4. Omul nu vede realitatea asa cum este, ci doar cum o percepe el si perceptia sa poate fi gresita sau partinitoare.

5. Acele lucruri de care te plangi astazi in legatura cu partenerul tau sunt de fapt calitatile care au stimulat atractia de dinaintea casatoriei.

6. O multime de oameni se indragostesc sau se simti atrasi de o persoana care le ofera cele mai mici posibilitati de a forma o uniune armonioasa.

7. Un copil care se poarta urat este un copil care nu a fost incurajat.

8. Cat de multe lucruri ar fi diferite in viata cuiva daca noi nu am fi trait? Cat de mult a incurajat un cuvant pe care l-am dat cuiva si a provocat ceva in viata acelei persoane, determinandu-o sa faca lucrurile in mod diferit si mai bine decat l-ar fi facut fara el? Prin acel cuvant, cineva a fost salvat. Cat de mult contribuim unii in viata celorlalti, cat de puternici suntem fiecare dintre noi – si nici macar nu o stim…

9. Cand un copil face o greseala sau nu reuseste sa indeplineasca un anumit obiectiv, trebuie sa evitam orice cuvant sau actiune care indica ca il consideram un esec: “Pacat ca nu a mers”. “Imi pare rau ca nu a fost sa fie pentru tine”. Trebuie sa separam fapta de cel care a facut-o.