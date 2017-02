SENSIBILI si NARCISISTI - Cele 20 de etape ale unei relatii gresite

Persoanele sensibile sunt atrase de narcisisti. Este o atractie inconstienta extrem de puternica. Persoanele empatice si sensibile au energie vindecatoare, exact ce are nevoie un narcisist. Sensibilii iubesc deplin si neconditionat.

Relatia cu un Narcisist

Persoanele sensibile sunt atrase de narcisisti. Este o atractie inconstienta extrem de puternica. Persoanele empatice si sensibile au energie vindecatoare, exact ce are nevoie un narcisist. Sensibilii iubesc deplin si neconditionat.

Persoanele extrem de sensibile (HSP: Highly sensitive person) sunt pline de compasiune si empatice de la natura. Simt durerea celorlalti oameni instinctiv si sunt gata sa le sara in ajutor.

Narcisistii, in schimb, sunt experti in manipulare si control, astfel ca se vor folosi de inima mare a sensibililor pentru a-si atinge propriile scopuri. HSP pot simti o iubire atat de intensa si o compasiune atat de mare pentru oameni incat vor crede ca dragostea lor ii va vindeca, scrie topexperti.ro

Iata care sunt cele 20 de stadii ale iubirii dintre un Narcisist si o persoana hipersensibila.



1. Sensibilii au falsa idee ca in sfarsit au intalnit genul de iubire pe care oamenii o gasesc de obicei o singura data in viata. Iar narcisistii creeaza iluzia care ii face pe sensibili sa creada ca legatura pe care o au ei este speciala. Sensibilii simt o legatura puternica ce li se pare imposibil de daramat. Uneori pare ca si narcisistii isi doresc aceasta relatie la fel de mult precum sensibilii. De fapt, ei isi doresc doar pe cineva care sa investeasca timp, energie si iubire si care sa fie in controlul lor total.

2. Cu cat trece timpul, narcisistii ii fac pe sensibili sa se simta din ce in ce mai slabiti, neincrezatori si aproape incapabili sa faca chiar si lucruri marunte. Narcisistii nu vor deschide niciodata un atac direct, dar vor folosi propozitii ca “nu vreau sa te ranesc dar...” ca sa scoata in evidenta anumite aspecte pe care le considera neadecvate in legatura cu parenera sau partenerul sensibil.





3. Narcisistii vor incerca sa isi asume orice poate simboliza controlul asupra celeilalte persoane, cum ar fi a lua decizia in privinta unor cumparaturi sau a tine facturile. Sensibilii sunt indepartati din ce in ce mai mult de pasiunile lor si acele aspecte care le formeaza identitatea. Gradual, sensibilii incep sa creada ca sunt mai putin capabili si ca “au nevoie” de cineva ca acea persoana in viata lor. Incepe sa li se infiripe aceasta idee, ca nimeni altcineva nu i-ar mai vrea.

4. Pentru o persoana empatica, aceasta relatie va fi totul pentru ca ei sunt cei indragostiti. Din iubire vor vrea mereu sa ii aline si sa ii faca sa se simta mai bine pe narcisisti. Vor sta de vorba cu ei, ii vor ajuta si vor face tot ceea ce le sta in putinta sa ii faca sa se simta mai bine. Narcisistii se proiecteaza pe ei insisi ca victime ale trecutului lor, ale relatiilor trecute si ale circumstantelor. Sensibilii sunt cei care dau, ei incearca sa corecteze toate lucrurile neplacute care i s-au intamplat vreodata unui narcisist in viata.

6. Persoanele hipersensibile au o inima buna si curata si nu isi pot imagina ca ranile adanci si nerezolvate ale narcisistilor sunt diferite de ale lor.

SENSIBILII: In secret traiesc o nefericire adanca....

5. Relatia este doar despre narcisist. Sensibilii realizeaza acest lucru incet si vine un timp cand le este frica sa vorbeasca ori sa lupte pentru nevoile si dorintele lor. Din dorinta lor de a face pe plac narcisistilor, nu vor sa vorbeasca despre adevaratele lor dorinte si nevoi. In mod secret nu sunt prea fericiti...

6. Cu cat mai multa devotiune, iubire, grija, afectivitate si efort empatii pun in aceasta relatie, controlul se simte din ce in ce mai mult in controlul acestei legaturi. Sensibilul danseaza e cantecul narcisistului si ii devine imposibil sa detecteze ca ar fi o problema in cadrul relatiei. Problemele apar atunci cand sesnibilul atinge un punct de “fierbere”.

7. Intr-un final, sensibilul isi ridica si el vocea fiindca nu mai pot face fata modului cum narcisistul ii suprima personalitatea. Zi dupa zi, nevoile sale emotionale raman neimplinite. Acest lucru se intampla fiindca de la inceputul relatiei, persoana sensibila a crezut ca doar sentimentele partenerului conteaza..... Cand in sfrasit intelege ca si starea sa de bine conteaza si incepe sa vorbeasca, pare egoist, iar narcisistului nu ii place acest lucru.

8. Narcisistul cauta atentie. El are satisfactie atunci cand oamenii se invart in jurul sau, dar nevoile sale nu pot fi niciodata indeplinite, pentru ca narcisistul sufera de o neconstientizata neiubire de sine pe care o priecteaza asupra celorlalti. Se poate muta catre alti parteneri, poate deschide o noua relatie, se poate implica intr-un proiect nou, si asa mai departe… Dar narcisistii nu sunt niciodata fericiti, iar sensibilii nu sunt deloc constienti de acest lucru si incearca sa umple realmente un sac fara fund.

