Psihologie - Care este acel mic detaliu care face ca iubirea sa dureze?

Natalie Reilly este autoarea unui articol scurt si la obiect despre relatiile de durata si „acel mic detaliu care face diferenta”. Articolul ei are la baza lectura unui studiu elaborat de psihologii John Gottman si Julie Gottman, cunoscuti in intreaga lume ca experti in relatiile de cuplu. Ei au infiintat chiar si un institiut dedicat studierii relatiilor de cuplu, la fel de apreciat - Gottman Institute. Redam si noi aici eseul scris de Natalie Reailly in speranta ca putem aduce mai multa lumina pentru definitia a ceea ce inseamna o relatie de succes.

Natalie Reilly: Acel mic detaliu care face diferenta in relatiile de cuplu care dureaza!

Tot ceea ce ai nevoie este o anume manifestarea a bunatatii. - Natalie Reilly

Psihologul John Gottman, unul dintre cei mai celebri experti in relatii, care a devenit faimos fiindca in mai putin de o ora putea sa spuna daca mariajul a doi proaspat casatoriti va supravietui timpului sau nu, a publicat un nou studiu impreuna cu Julie Gottman, sotia sa. Cartea contine raspunsul la intrebarea: Care este acel mic detaliu care face ca iubirea sa dureze?

Este vorba despre o anume manifestare a bunatatii intre doi oameni si nu, nu este vorba despre acel mesaj amuzant pe care l-ai primit de la tipul de pe Tinder. De fapt, lucrurile stau cam asa. Te uiti pe fereastra intr-o seara si vezi o superba luna plina care se iveste la orizont. Minunata, te intorci catre partenerul tau si ii spui: „Hey, draga! Nu-i asa ca luna este superba astazi?”

Aceasta, potrivit lui Gottman este „o licitatie” – o dorinta de a primi un raspuns, care in mod optimist va duce catre o mica legatura intre cei doi oameni – intelegerea ca, pe acest subiect particular, voi impartasiti aceeasi perspectiva asupra lumii.

Partenerul tau are acum de facut o alegere – se poate uita pe fereastra si poate spune „wow”! Este frumoasa! Sau ceva la fel de agreabil. Gottman numeste acest tip de atitudine "a-ti intoarce fata" (in eng. "turning toward"). Sau, partenerul isi poate mentine contactul vizual cu monitorul computerului murmurand "mm hmm" sau si mai rau, poate ramane tacut. Aceasta atitudine o numim "a-ti intoarce spatele". Pare nesemnificativ nu? Pana la urma, este vorba doar despre o alta seara cu luna! Dar, porivit unui articol care a examinat studiul celor doi soti Gottman, consecintele unui astfel de gest care vine din partea partenerului sunt cu bataie lunga.

„Cuplurile care au divortat dupa sase ani aveau licitatii de tipul imi intorc fata catre tine, in proportie de 33%, in timp ce cuplurile care erau impreuna chiar si dupa sase ani, aveau licitatii de tipul imi intorc fata catre tine, in proportie de 87% din timp.”

Nu trebuie sa fii Dr. Phil ca sa intelegi ca daca negocierile sau licitatiile pentru conexiune sunt in mod constant neindeplinite, ajungi sa incetezi sa mai incerci. Articolul spune asa: „Oamenii care isi trateaza partenerii cu un umar rece, care in mod deliberat isi ignora partenerii sau care raspund la modul minimal… nu doar ca omoara dragostea din acea relatie, dar omoara si abilitatea partenerilor de a lupta cu virusi sau cancere.”

Da. Moartea.

Sotii Gottman ne explica mai departe ca cel mai dificil moment ca sa raspunzi pozitiv la o licitatie este atunci cand esti stresat sau te lupti cu o provocarea vietii. Dar chiar in astfel de momente este in mod special bine sa faci acest lucru. Deschizandu-te fata de partener, iti exersezi muschiul bunatatii – iar bunatatea este cel mai mare prezicator al relatiilor de lunga durata.

Si asta nu e tot. Celalalt semn care arata ca o relatie va fi una de lunga durata? A imparti bucuria unul cu celalalt. Adica bucuria de a celebra triumful fiecaruia, cum ar fi un job, o promovare, un compliment, faptul ca "mi-am luat rochia aceea la reducere". De fapt, important e sa fiti alaturi unul de celalalt si in vremuri bune, nu doar in cele grele.

Mai exista o carte celebra care trateaza problema relatiilor de cuplu "Cele 5 limbaje ale iubirii" se numeste. Doar ca aceasta a fost scrisa dintr-o perspectiva conservatoare care are limitarile sale. In ceea ce priveste aceasta carte, trebuie sa tragi niste concluzii interesante. Prima ar fi aceea ca barbatii isi manifesta afectiunea altfel. Barbatii isi comunica dragostea adesea diferit: iti repara computerul, iti tund iarba din fata casei sau platesc cina ca sa exprime cat de mult te adora. "Atata vreme cat nu o iei personal si nu il atragi intr-o cearta intima, plina de reprosuri, te poti bucura de mariajul tau", spune aceasta carte. "Barbatii nu sunt asa de buni ascultatori si nu sunt deloc buni la a face mai multe lucruri in acelasi timp". Totusi, John si Julie Gottman sustin ca daca bunatatea fireasca exprimata si sustinuta in cadrul relatiei prin intermediul comunicarii, nu este cladita, toate celelalte gesturi se naruie.

Dragi doamne de pretutindeni, sa nu credeti aceste mituri - care se leaga de aceasta idee ca singurul lucru care ruineaza relatiile este acela ca cereti prea multa intimitate de la acel tip care iubeste sa repare chestii si ca nici macar nu ar trebui sa vorbiti despre aceasta. Mesajul acestor mituri este clar: asteapta-te la putin si fa mult!

Dar sotii Gottman nu vorbesc in termeni de gender (n.r.masculin/feminin) nici macar nu au nevoie de asa ceva. Sotii Gottman isi bazeaza afirmatiile pe mai mult de 40 de ani de studii de specialitate. Ei au aflat ca toate aceste marunte cereri pentru care in mod traditional, fetele sau sotiile se supara, nu sunt o manifestare a bosumflarii sau a cicalelii. Dar de fapt sunt un set OBLIGATORIU de abilitati necesare nu doar pentru casatorii de durata, dar pentru absolut orice relatie de succes (inclusiv prietenie si rolul de parinte).





Un articol dupa un text original de Natalie Reilly