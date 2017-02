Linistea serii este momentul perfect cand putem sa intram in contact cu sinele nostru profund. Mecanismele de aparare pe care le inaltam in timpul zilei se prabusesc odata cu venirea serii… Seara poate fi considerata un moment al adevarului, perfect pentru a face o auto-introspectie si de a comunica cu inconstientul nostru.

Acest exercitiu de introspectie ne ajuta sa ramanem in contact cu realitatea si sa triam cu adevarat moment cu moment. Ne ajuta sa ne cunoastem si sa ne imprietenim cu noi insine.

Atentie!

Acest exercitiu trebuie neaparat sa fie facut in fiecare seara, cu multa rigurozitate. Nu are prea mult sens sa il facem dimineata sau dupa-amiaza cand atentia ne este distrasa de alte activitati.

Sa intram in sintonie cu emotiile noastre semnifica a reusi sa ne aliniem la propriile actiuni si cu adevaratele dorinte. Inseamna sa devenim mai decisi si mai siguri in legatura cu noi insine. Pentru a atinge acest deziderat, multi psiho-terapeuti isi invata pacientii meditatia de tip mindfulness. Mindfulness inseamna constienta deplina.

La adapostul caminului nostru, putem sa initiem a ne concentra pe respiratia noastra si apoi sa incepem sa ne punem intrebari contemplative profunde. Daca nu iti este confortabil sa iti focalizezei atentia pe respiratie, poti sa incerci si altfel, de exepmplu sa iti focalizezi atentia pe un parfum, sa privesti luna care se ascunde printre frunzele copacilor sau pe caldura fiecarei inghitituri de ceai pe care o sorbi.

Concentreaza-te pe corpul tau si ceea ce simti in acest moment. Inainte de a adormi, reflecta asupra felului cum a decurs aceasta zi a ta.

Cele 10 intrebari pe care sa ti le pui in fiecare seara

Intreaba-te:

1. Cum ma simt?

2. Ce am invatat astazi de la mine si de la altii?

3. Ce s-a schimbat azi inuntrul sau in exteriorul meu?

4. Cum am reusit sa imi gestionez conflictele?

5. Care este emotia predominanta pe care am incrcat-o azi?

6. Am fost bun/a cu mine astazi?

7. Pot sa imi ofer putina intelegere acum?

8. Am incercat ceva nou?

9. Ce poate merge mai bine maine?

10. Ce angajament pot sa imi iau ca ziua de maine sa fie mai buna?

Pentru fiecare dintre noi este important sa exprimam sentimente si opinii asupra situatiilor pe care le-am trait in timpul zilei, fie ca aceste evenimente au fost placute sau neplacute.

Importanta raspunsurilor

Cand raspundem acestor intrebari, este important sa ne descriem emotiile fara sa judecam si fara sa ne auto-invinuim pe noi insine sau pe cei apropiati.

