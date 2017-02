Psihologie – Tristete, amaraciune sau furie? Iata beneficiul emotiilor negative

Un client sta in fata mea, cautand ajutor si intelegere in legatura cu relatia sa de iubire. Ca si psihoterapeuta, ma straduiesc sa fiu calda, necritica si incurajatoare. Sunt foarte uimita atunci cand, in momentul cand unul dintre clienti imi descrie una dintre experientele sale negative, imi spune: <

Terapeuta Tori Rodriguez vorbeste intr-un articol pentru Scinetific American despre valoarea emotiilor negative, intr-un moment cand tot mai multi oameni invata ca nu este O.K. sa simta ceea ce simt, mai ales daca este vorba despre sentimente negative, intr-o lume social media unde toata lumea pare fericita.

Un tel crucial in terapie este acela de a invata sa ne exprimam o gama larga de emotii si iata din nou, un client isi cerea scuze fiindca nu se simtea bine.

In practica mea de psihoterapie, multi dintre clientii mei simt emotii tulburatoare cum ar fi furia extrema sau gandurile suicidale. In ultimii ani am observat ca numarul persoanelor care se simt vinovate sau rusinate de ceea ce percep sau simt ca fiind negativ, a crescut. Aceste reactii isi au radacina in presiunea pe care o face cultura noastra cu privire la gandirea pozitiva. Chiar daca este bine sa cultivam emotiile pozitive, problemele apar atunci cand oamenii cred ca ar trebui sa se simta perfcet tot timpul, explica Tori Rodriguez.

De fapt, furia si tristetea sunt parti importante ale vietii si noile cercetari arata ca experimentrea si acceptarea acestor emotii este esentiala pentru sanatatea noastra mentala.

Incercarea de a suprima ganduri ne poate diminua senzatia de satisfactie. „De fapt, a accepta complexitatea vietii poate fi un drum fructuos pentru buna-starea noastra psihologica.”, spune si psihologul Jonathan M. Adler.

Foto: Shutterstock.com

Durerea este esentiala

Gandurile pozitive si emotiile, pot sa aduca beneficii extraordinare sanatatii mentale. Teoriile hedoniste definesc starea de bine ca prezenta a emotiilor pozitive, relativa absenta a emotiilor negative si o senzatie de satisfactie in viata.

Sentimentele neplacute, ca si cele pozitive sunt la fel de cruciale pentru dezvoltarea noastra personala. „Amintiti-va ca principalul motiv pentru care avem emotii este ca acestea ne ajuta sa ne evluam experientele”, spune Jonathan M. Adler.

Adler, impreuna cu Hershfield, un profesor de marketing la New York University, a investigat legatura dintre sentimentele emotionale mixte si buna-starea psihologica, la un grup de persoane care parcurgeau 12 sedinte de psihoterapie. Inaintea fiecarei sesiuni, participantii au completat un chestionar in legatura cu starea lor psihologica. „Ma simt trist din cauza a ceea ce mi s-a intamplat dar in acelasi timp ma bucur ca lucrez asupra acestor aspecte.” O atfel de atitudine s-a dovedit a fi foarte buna pentru evolutia dezvoltarii psihologice.

Sa pui si binele si raul laolalta iti detoxifica experientele negative, ajutandu-te sa faci sens cu ele, intr-un mod care te vindeca si contribuie la starea de bine psihologica.

Emotiile negative sunt o parte a strategiei noastre de supravietuire. Un sentiment negativ este un indiciu vital ca o problema de sanatate, de relatie sau alta chestiune importanta are nevoie de atentie. Functia de clopotel de alarma a emotiilor si gandurilor negative te poate ajuta sa intelegi de asemena ca suprimarea lor este… inutila. Un studiu din 2010 a aratat de asemenea ca incercarea de a-ti suprima emotiile negative poate sa provoace o si mai mare reactie emotionala negativa, in loc sa suprimi, mai bine iti recunosti ca esti trist, agitat sau melancolic.

Foto homepage: Pixabay

Citeste mai departe >>>