Ce sunt blocajele mentale?

Blocajele mentale sunt fie derivate din traume psihologice si in acest caz creierul reprima amintiri dureroase care au legatura cu evenimente traumatice.

sunt fie derivate din traume psihologice si in acest caz creierul reprima amintiri dureroase care au legatura cu evenimente traumatice. Blocajele mentale pot fi de asemena derivate de simple inhibitii. In acest caz, creierul nu se poate dezvolta pe o linie de gandire determinata si pune in actiune tot felul de comportamente de auto-sabotaj care ne indeparteaza de fapt de obiectivele noastre.



Daca blocajul tau mental apartine primei categorii, solutiile le vei gasi cu ajutorul unui specialist. Noi ne vom referi aici la cea de-a doua categorie, blocaje care ni se intampla tutror si care ne tin departe de indeplinirea visurilor noastre.

Foto: Pixabay

Exista multe tipuri de blocaje psihologice si mai mult ca sigur, si tu ai experimentat cel putin unul dintre acestea:

• Blocajul perfectionistului. Tu astepti tot timpul conditiile perfecte inainte de a initia un proiect si, daca in final reusesti sa faci acest lucru, cauti sa faci totul perfect si esti foarte critic/a cu tine.

• Blocajul studentului. Sunt materii universitare unde te simti complet „incapabil” de fiecare data cand trebuie sa te pregatesti pentru acestea, nu te simti motivat/a si iti pierzi dorinta de a studia.

• Blocajul timidului. De fiecare data cand trebuie sa infrunti o situatie sociala sau sentimentala, incepi sa transpiri si incepi sa te porti stangaci si sa te simti stanjenit/a.

• Blocajul sportivului. In ciuda lunilor de antrenamente si pregatire, in timpul competitiei esuezi mai ceva ca Mr. Bean.

• Blocajul comerciantului. Ai produs sau un serviciu exceptional, dar cand vine momentul sa vinzi acest produs, pentru tine este o tortura.

La baza blocajelor se afla numeroase nuante si o istorie personala care a facut ca acel blocaj sa se instaleze in viata noastra. Putem sa distingem 3 cauze principale si motivatii pentru blocajul nostru mental:

1. Durerea. Suntem blocati, nu reusim sa depasim o activitate pentru ca in trecut am avut o experienta similara cand am esuat, „ne-am fript” si ne-a durut. In consecinta ne este frica sa nu „cadem” din nou si atunci nici nu mai incercam.

2. Inexperienta. O alta cauza a blocajelor mentale este faptul ca nu constientizam prea bine ce pasi trebuie sa intreprindem spre realizarea a ceea ce ne dorim. In consecinta, nu stim ce trebuie sa facem si care e straduta corecta pe care trebuie sa apucam.

3. Lipsa increderii de sine. Nu avem suficienta incredere in abilitatile noastre si nu ne simtim la inaltimea situatiei. Astfel, ori de cate ori trebuie sa o infruntam, ne blocam.

Gandeste-te de exmplu la blocajul scriitorului care este legat adesea de lipsa sa de experienta, cand ceea ce are de facut i se pare coplesitor, fiindca nu stie cum sa gestioneze etapele si de asemena, de faptul ca nu are destula incredere in el insusi. Si asa se naste un blocaj psihologic. Oricare ar fi blocajul tau, el are la baza, cel mai probabil una dintre aceste 3 motivatii sau combinatii intre cele trei.

Citeste mai departe despre cele 3 strategii pentru depistarea blocajelor mentale>>>

Foto homepage: Pixabay