Iata 15 trucuri istete ale psihologiei care iti vor fi de un real folos in viata de zi cu zi in gestionarea relatiilor cu ceilalti, dar care te vor ajuta in acelasi timp si sa faci fata cu brio situatiilor stresante din viata ta. Trucurile au fost publicate initial pe http://imgur.com, viralizandu-se in mediul online si fiind preluate ulterior si de revista Brightside.

15 trucuri psihologice inteligente care te vor ajuta in relatiile cu ceilalti

via http://imgur.com

1. Cand persoanele dintr-un grup rad, in mod instinctiv oamenii au tendinta de a privi inspre membrii grupului fata de care se simt mai apropiati (sau si-ar dori sa fie apropiati).

Foto: Pixabay

2. A mesteca guma sau mancare atunci cand trebuie sa faci ceva care in mod normal iti cauzeaza nervozitate pacaleste o anumita parte a creierului sa creada ca nu ai cum sa fii in pericol fiindca mananci.

3. Daca cineva este furios pe tine si tu ramai calm, probabil ca se va enerva si mai tare, insa mai tarziu ii va fi rusine de propriul comportament.

4. Expresiile emotionale sunt o modalitate de a cauza emotii. Daca vrei sa te simti fericit, zambeste pe cat de mult poti.

5. Daca ai adresat cuiva o intrebare si iti ofera doar un raspuns partial, mentine in continuare contactul vizual si pastreaza tacerea. Persoana care raspunde va presupune in mod normal ca raspunsul initial nu a fost suficient de bun si va continua sa vorbeasca.

6. Nu spune si nu scrie “eu cred” sau “eu sunt de parere”. Se subintelege si suna ca si cum ti-ar lipsa increderea in sine.

7. Inainte de un interviu, imagineaza-ti ca esti un vechi prieten al celor care te intervieveaza. Tu raspunzi de modul in care iti percepi situatia si starea ta de confort va fi contagioasa.

8. Daca reusesti sa fii cu adevarat fericit si entuziasmat ca vezi o anumita persoana, data viitoare cand te va vedea foarte probabil ca va fi mult mai fericita si mai entuziasmata in privinta revederii. (cainii folosesc tot timpul acest truc cu noi).

9. Este mai probabil ca oamenii sa fie de acord cu o mica favoare daca refuza una mai mare sau doua la inceput.

10. Multe efecte psihologice ale stresului sunt aceleasi cu cele ale euforiei (spre exemplu respiratie ingreunata, batai mai rapide ale inimii etc). Daca iti reincadrezi situatia amenintatoare drept una provocatoare, stresul tau va deveni bucurie.

