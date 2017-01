Un nou training adresat formatorilor si psihologilor care vor sa se specializeze in metoda de formare parentala Circle of Security va fi sustinut, in limba romana, la Bucuresti, in perioada 7-10 martie 2017 de catre Prof. Camelia Maianu.

Cercul Sigurantei (n.r. in Eng. Circle of Security) este un program de training in psihologie, bazat pe numeroase studii efectuate in domeniul teoriei atasamentului, care ii ajuta pe parinti sau pe ingrijitori sa cladeasca relatii securizante intre ei si copiii lor.

Acest program a fost creat de trei terapeuti de prestigiu: Glen Cooper, Kent Hoffman si Bert Powell. Ei au adunat rezultatele a 50 de ani de cercetare in domeniul relatiei de atasament dintre parinti si copii si au creat Circle of Security, un program de educatie si consiliere special conceput pentru a veni in ajutorul parintilor si al copiilor lor. Metoda Circle of Security si-a demonstrat eficacitatea in zeci de tari ale lumii, iar noi romanii suntem norocosi sa o avem pe Camelia Maianu intre trainerii acreditati Circle of Security, astfel profesionistii din domeniul psihologiei si asistentei sociale de la noi, pot sa acceseze aceste informatii valoroase, in limba proprie.

Cursurile de formare Circle of Security se adreseaza specialistilor in psihologie, consiliere, coaching, asistenta sociala, etc. si le faciliteaza acestora lucrul ulterior cu parinti si copii, dar teoria si principiile pot fi aplicate si in alte tipuri de relatii. De altfel, programul s-a dovedit de succes si in relatiile parinti-adolescenti, cat si in relatiile de cuplu.

Programul educational parental care va fi prezentat si in luna martie de catre Camelia Maianu, Cercul Sigurantei, este insa special conceput pentru a-i ajuta pe parinti sau pe cei care au grija de copil sa isi creasca nivelul de constientizare a nevoilor copiilor lor si sa isi ajusteze raspunsurile emotionale si comportamentale astfel incat sa vina in intampinarea acestora.

In luna mai a anului 2016 acelasi curs a fost sustint, in limba engleza, de catre Kent Hoffman, unul dintre creatorii acestui program, prezenta profesorului Hoffman la Bucuresti si Cluj, fiind un adevarat eveniment. Puteti afla cum s-a desfasurat cursul din acest material, publicat de catre Garbo.ro: Circle of Security – Harta iubirii: Kent Hoffman a adus si in Romania cea mai de succes metoda de parenting din lume

Camelia Maianu are un Mster in Stiinta psihologiei dezvoltarii la Universitatea Utah si 16 ani de experienta ca profesoara de psihologie. In acest moment este profesor asociat la Harrisburg Area Community College, unde a primit un premiu de excelenta. Aici ea preda un curs de un an in psihologia dezvoltarii copilului.

Camelia a emigrat din Romania impreuna cu familia ei in anul 1979 si s-a intors in Romania pentru o bursa de cercetare Fulbright 1999-2000 si apoi a ramas in Romania pentru alti doi ani, ca sa lucreze cu copii institutionalizati infectati cu HIV. In statele Unite ea a lucrat cu adolescenti si copii cu deficiente mentale, a fost coordonatoare de cercetari, consiliera pe tema sanatatii mentale si intructor GED la inchisoarea Cook County din Chicago.

Este certificata ca trainer Circle of Security si foloseste in mod obisnuit aceast model cu grupurile ei de studenti. Este determinata sa faciliteze accesul profesionistilor din Romania la metoda Circle of Security.

