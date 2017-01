25 de realitati psihologice uimitoare pe care trebuie sa le stii

1. Cand plangi de fericire, prima lacrima va cadea din ochiul drept, dar atunci cand plangi de suparare, prima lacrima va curge din ochiul stang.

2. Iti poti aminti mai usor un lucru daca tii ochii inchisi.

3. Oamenii inteligenti au tendinta de a se subestima, in timp ce oamenii ignorati cred despre ei ca sunt sclipitori.

4. Suntem cei mai creativi noaptea si cel mai putin creativi dupa-amiaza.

5. Daca cineva te priveste drept in ochi 60% din timpul unei conversatii inseamna ca este plictisit. Daca te priveste 80% din timpul conversatiei inseamna ca este atras de tine. Daca te priveste fix in ochi 100% din timpul unei conversatii consider-o o amenintare.

6. Cel mai probabil, cantecul tau preferat este asociat cu un eveniment emotional.

7. 70% din timp creierul tau doar rederuleaza amintiri si creeaza scenarii ale momentelor perfecte.

8. Culoarea albastru determina creierul sa elibereze hormoni de relaxare.

9. Cu cat cheltui mai mult cu ceilalti, cu atat mai fericit esti.

10. 90% dintre oameni scriu prin intermediul sms-urilor ceea ce nu pot spune in persoana.

11. Cand esti ranit, a injura te ajuta sa reduci din durere.

12. Deciziile tale sunt mai rationale cand le gandesti in alta limba.

13. Simtul mirosului este simtul cel mai mult atasat de memorie.

14. Sa ai in preajma oameni fericiti te face mai fericit.

15. Oamenii cu varsta cuprinsa intre 18-33 de ani sunt cei mai stresati oameni de pe planeta.

16. A te convinge singur ca ai dormit bine iti pacaleste creierul sa creada acest lucru.

17. Niciun om care s-a nascut orb nu a dezvoltat schizofrenie.

18. Femeile care traiesc in tari cu clima mai calda sunt mai preocupate de felul in care arata corpul lor decat cele care locuiesc in tari cu clima rece.

19. Pisicile au de doua ori mai multi neuroni in creier decat cainii.

20. Stresul excesiv poate afecta structura si functia celulelor creierului.

21. Oamenii citesc mai repede randurile lungi, insa le prefera pe cele scurte.

22. Iti amintesti mai mult durerea emotionala decat pe cea fizica si are un impact mai mare asupra comportamentului tau.

23. Cu cat mai mult iti ascunzi sentimentele fata de cineva, cu atat mai mult te vei indragosti de acea persoana.

24. A cheltui bani pe experienta in loc de lucruri te face mai fericit.

25. Comediantii si oamenii amuzanti sunt de fapt mai depresivi decat ceilalti.

Foto: Pixabay

Daca iti plac articolele noastre, aboneaza-te la Newsletterul Garbo.