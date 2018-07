Farmec prezinta gamele Tratament Expert si Farmec Ultrarezistent in formate modernizate

Comunicat de presa

Farmec, cel mai important producator roman de cosmetice, anunta lansarea gamelor pentru ingrijirea unghiilor Farmec Tratament Expert si Ultrarezistent in noi forme de prezentare, imbunatatite din punct de vedere design si ambalaj. in urma procesului de modernizare, au fost pastrate formulele produselor, care au castigat de-a lungul timpului increderea si aprecierea romanilor.

“Ne bucuram sa venim pe piata cu o noua imagine a celor doua game romanesti pentru ingrijirea si tratarea unghiilor, recunoscute si apreciate de consumatori. Decizia de a lansa in noi forme de prezentare gamele Farmec Tratament Expert si Farmec Ultrarezistent vine pe fondul intentiei noastre de a pastra designul unitar al tuturor gamelor Farmec, stabilit in urma procesului de modernizare a brandului din 2016, cat si de a oferi consumatorilor nostri produse de actualitate, in conformitate cu ultimele trenduri de consum. Am pastrat, insa, retetele si formulele care le-au adus notorietate celor doua game pe piata locala, dar si raportul corect calitate – pret. Ne propunem ca prin aceasta modernizare sa ne crestem cota de piata pe segmentul de ingrijire a unghiilor si sa oferim consumatorilor nostri produse care se ridica la cele mai inalte exigente. Suntem siguri ca cele doua game vor bucura admiratorii brandurilor noastre, mai ales in sezonul estival”, a declarat Aura Carabiber, Manager de Produs Farmec.

Gamele Farmec Tratament Expert si Farmec Ultrarezistent sunt disponibile acum in noi forme de prezentare, integrand ambalaje dinamice, care vor asigura o mai buna vizibilitate la raft, dar si recipiente moderne, practice si comode in utilizare. Mai mult, modernizarea celor doua game a presupus si respectarea unei linii de design uniformizate a brandului Farmec.

Toate produsele Farmec Ultrarezistent pot fi regasite in sticlute noi, patrate, adaptate ultimelor tendinte din acest sector. De asemenea, noile sticlute sunt dotate cu pensule mai late, care faciliteaza aplicarea lacurilor pe unghii.

Linia Farmec Tratament Expert a fost conceputa pentru a asigura cresterea sanatoasa a unghiilor si include cinci produse eficiente. Astfel, gama este formata dintr-un program de tratament, in componenta caruia se regasesc Lotiunea cu vitamina B5, Peelingul cuticular si Uleiul pentru cuticule si dintr-un program de ingrijire, format din Baza complex fortifiant si Gel TopCoat.

Lotiunea cu vitamina B5 este destinata intaririi unghiilor moi si fragile si este unul dintre produsele cele mai apreciate de consumatorii romani de-a lungul timpului. Datorita combinatiei unei serii de uleiuri vegetale naturale, precum uleiul de migdale dulci, de masline, de soia, uleiul esential de lamaie, cu vitamina A, Uleiul pentru Cuticule hraneste, hidrateaza, emoliaza, dar si protejeaza cuticulele in procesul de intarire a unghiilor. Se poate aplica zilnic, prin masare, pana la absorbtie in piele si unghii.

Peelingul cuticular dizolva tesutul cuticular de pe suprafata unghiei, fiind o alternativa foarte eficienta si practica de inlaturare a cuticulelor. Acesta inmoaie rapid cuticulele, care dupa 1 minut pot fi impinse usor la baza unghiei.

Programul de ingrijire Farmec Tratament Expert este format din Baza complex fortifiant, care reduce efectul de exfoliere a unghiilor, protejand unghia de pigmentii din lacurile colorate si din Gelul TopCoat, care improspateaza si protejeaza culoarea ojei, conferindu-i unghiei un luciu intens si un volum instant datorita efectului de gel, obtinut fara utilizarea lampii UV. Baza complex fortifiant se aplica de pana la doua ori pe saptamana, intr-un strat sau doua, iar Gelul TopCoat se aplica intr-un singur strat, peste lacul de unghii.

Linia Farmec – Lacuri de unghii Ultrarezistent cuprinde o paleta extrem de variata de nuante si culori, fiind disponibile 40 de sortimente cromatice, adecvate tuturor preferintelor si nevoilor consumatorilor.

Produsele din cele doua game recunoscute ale producatorului clujean, Farmec Tratament Expert si Farmec Ultrarezistent, pot fi achizitionate din reteaua de magazine de brand Gerovital si Farmec, din magazinul online www.farmec.ro, precum si din farmaciile, supermarketurile, hipermarketurile si magazinele de profil din tara.