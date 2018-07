Kuniboo - prima marca proprie de imbracaminte Kaufland

Comunicat de presa

Gama promite cea mai buna calitate si functionalitate. Clientii pot gasi permanent la raft articole uzuale destinate bebelusilor: tricouri, body-uri cu maneca lunga sau scurta, colanti, scutece textile, jucarii, prosoape, paturici, bavete, pijamale, caciulite, dresuri si sosete s.a. Pe langa gama de baza Kuniboo, vor exista promotii periodice cu diverse produse speciale de sezon. Cu un design modern si creativ, atat pe placul copiilor, cat si al parintilor, hainutele sunt practice si usor de curatat.

Siguranta si calitatea sunt esentiale, mai ales cand este vorba de imbracaminte pentru cei mici. Iar noua marca proprie Kaufland, Kuniboo, le pune pe primul loc: produsele sunt certificate cu standardul OEKO-TEX® 100, un sistem de certificare al produselor textile de rang mondial, independent, ce atesta cel mai inalt nivel de siguranta, incluzand verificari ale substantelor toxice sau chimice cu risc cat de mic pentru sanatate.

Toate fibrele naturale utilizate in produsele marca KUNIBOO provin din bumbac bio certificat conform GOTS (Global Organic Textile Standards). Acesta reda o senzatie de moliciune placuta pe piele si regleaza umiditatea, datorita capacitatii mari de absorbtie. De asemenea, are un potential alergenic redus si favorizeaza respiratia pielii, fiind in acelasi timp si foarte rezistent la purtare. Textura deosebit de placuta a materialului poate fi testata la raft, datorita decupajului special al ambalajului ce permite atingerea.

Marca Kuniboo este disponibila exclusiv in magazinele Kaufland Romania.

Procesul de productie al articolelor Kuniboo este unul sustenabil si tine cont de eficienta in utilizarea resurselor. Mai mult, Kaufland a ales materialele si furnizorii in baza unor criterii foarte stricte, ce asigura calitate si siguranta deplina, produsele fiind testate in laboratoare independente.

Chiar si ambalajul sortimentului Kuniboo respecta principiile ecologice, acesta fiind realizat din hartie si carton certificate FSC, conform strategiei de 360°de renuntare la plastic a companiei.