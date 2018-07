Detoxifiere pentru par: Par curat si protejat cu noua gama Detox de la Le Petit Marseillais

Comunicat de presa

Zi de zi, parul tau este afectat de vant, praf, impuritati sau poluare, factori care nu sunt benefici pentru sanatatea sa. De aceea, pentru a-l proteja de efectele acestora, trebuie sa ii acorzi o ingrijire adecvata la fiecare spalare.

Cu ingrediente special alese din inima naturii, Le Petit Marseillais aduce in Romania gama Detox, creata pentru a curata in profunzime firul de par, chiar de la radacina. Formula sa speciala ajuta la revigorarea scalpului si ofera parului prospetimea de care are nevoie. Astfel, parul va deveni cel mai frumos accesoriu al tau, pentru o vara plina de experiente de neuitat.

Gama Detox contine samponul si balsamul Freshness Detox, care au la baza o reteta cu infuzie de frunze de verbina si infuzie de frunze de ceai verde. Datorita ingredientelor speciale, produsele contribuie la purificarea firelor de par de la radacina pana la varf, protejand scalpul si parul de impuritati.

„Ca orice femeie, tin extrem de mult la parul meu si imi doresc sa ii asigur o ingrijire corecta, cu fiecare spalare. Factorii externi il afecteaza, asa ca este bine sa incercam sa il protejam cat mai mult. Noua gama de la Le Petit Marseillais este un ajutor rapid, oferind parului o curatare in profunzime si lasandu-l moale, cu un parfum placut.”, spune artista Adela Popescu.

Atent selectate din regiunea Provence, frunzele de ceai verde si verbina au proprietati de curatare si improspatare, fiind utilizate frecvent in retete cosmetice. Ceaiul verde este renumit pentru proprietatile sale revigorante si folosit adesea in ritualurile de frumusete. Acest ingredient este bogat in vitamine si antioxidanti care neutralizeaza efectele radicalilor liberi. Verbina din gama Le Petit Marseillais este culeasa manual din sudul Frantei. Odata ce este infuzata, ea are proprietati excelente de calmare si relaxare.

Produsele din gama Detox sunt disponibile in magazine la un pret recomandat de 12,5 lei.

Pentru mai multe detalii despre produsele Le Petit Marseillais, puteti accesa: www.jnjconsumer.ro/lepetitmarseillais.