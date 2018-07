Eco Receptura: Produse cosmetice naturale inspirate de natura

comunicat de presa

Eco Receptura by Stara Mydlarnia este o gama de produse cosmetice naturale pentru baie si ingrijirea corpului, fetei si parului. Nascuta in Polonia din visuri, pasiune si inspiratie din natura, precum si dragostea pentru frumusete, Eco Receptura ofera produse cosmetice si produse pentru aromaterapie, cu ingrediente atent alese, de origine naturala si cu o eficienta deosebita. Incepand din luna iulie, brandul de produse cosmetice Eco Receptura este disponibil si in Romania.

Eco Receptura este despre sentimentul de a fi speciala, de a beneficia de confort si momente de rasfat in intimitatea unui SPA la tine acasa. Totul pentru ca ingrijirea de zi cu zi sa fie ritualul tau de infrumusetare.

Intreaga gama de produse cosmetice combina traditia cu solutiile moderne, pentru a crea produse sanatoase, naturale, asigurand 100% satisfactie si placere. Pentru a beneficia de puterile curatoare ale plantelor, produsele au la baza ierburi preluate din ferme organice precum musetel polonez, salvie, rozmarin, menta, urzica, galbenele, dar si uleiuri hranitoare, cum ar fi argan, macadamia, babassu sau jojoba si unt de shea sau glicerina vegetala.

Sunt bogate in ingrediente cu proprietati anti-imbatranire, protejeaza contra stresului antioxidant, imbunatatesc micro-circulatia si rezistenta la factorii externi daunatori. Produsele cosmetice nu contin sls / sles, parabeni, PEG, edta, silicon, vaselina, uleiuri minerale, emulsificatorii sintetici, PEG sau alte produse derivate din ulei.

Eco Receptura inseamna cateva sute de produse cosmetice pentru baie si ingrijirea corpului, fetei si parului, dar si produse cosmetice profesionale create pentru saloane si SPA si programe de tratamente pentru fata si corp, precum:

Gama Eco Receptura Argan - Gama complexa de produse cosmetice cu ulei de argan, pentru fata, corp si par, adecvata pentru baie si masaj. Hraneste pielea, o hidrateaza si ii imbunatateste elasticitatea. Uleiul de Argan este numit ”Aurul din Maroc” datorita continutului sau ridicat de tocoferol (Vitamina E) – antioxidanti, ce protejeaza pielea contra influentei negative a mediului si intarzie procesul de imbatranire.

Sapunuri naturale Alleppo 5%, 25%, 40% - sunt realizate pe baza metodelor traditionale din Siria. Sunt fabricate prin metode traditionale, realizate exclusiv manual din uleiuri de dafin si masline, cu adaugarea altor ingrediente pretioase, cum ar fi namol din Marea Moarta, trandafir din Damasc, argila rosie, etc, fara aditivi artificiali. Acestea au proprietati antiseptice, hranitoare. Curata pielea in profunzime, calmeaza iritatiile si inflamatiile.

Uleiuri pentru fata - Elixirurile pentru fata sunt uleiuri organice cu efecte deosebite, din plante, cu adaugarea de ingrediente hranitoare si cu efect de intinerire, cum ar fi Vitaminele A, E, F si retinol.

Uleiuri naturale si nobile – 100% naturale - Uleiurile exotice 100% naturale sunt apreciate pentru proprietatilor lor deosebite de ingrijire: protectie contra imbatranirii, combatere a radicalilor liberi, productie de colagen si elastina, reducerea cicatricilor si vergeturilor. Uleiurile naturale 100% prin presare la rece sunt perfecte pentru ingrijirea pilii de pe fata si corp, precum si ingrijirea unghiilor si parului.

Gama Organic Hair - Produse cosmetice pentru ingrijirea parului si scalpului cu efect de hranire ce contin ingrediente naturale active: ulei de jojoba, unt de shea, in si extracte de lamaie, proteine de matase, cheratina, vitaminele E si F si pantenol, ce sustin parul cu o intensitate de lunga durata a culorii si hidratare adecvata.

Eco Receptura Bioaloes - cosmetice naturale cu suc de aloe - gama de produse cosmetice pentru pielea sensibila, iritata, deosebit de delicata. Datorita continutului ridicat de suc de aloe, vitamine si reteta ECO speciala, gama de produse are proprietati miraculoase de netezire.

Eco Receptura Happy Face - Happy Face - Ingrijire Profesionala pentru Fata - Gama complexa de produse adecvata pentru diversele nevoi ale tenului – matur, normal si mixt, vulnerabil si uscat. Pudra condensata de ingrediente active: retinol, neutrazen, celule stem, acid hialuronic, extracte din plante, combinate cu o formula delicata ajuta la refacerea echilibrului si frumusetii naturale a pielii.

Eco Botanica – Extravaganza - Produse cosmetice naturale cu extract de perla - realizata pentru persoane active, care pretuiesc confortul, tratamentele individuale de ingrijire a pielii si aroma senzuala. Formula este creata pe baza de ingrediente naturale, active (extract de perle, unt de shea, ulei de argan, ulei de macadamia). Extractul de perle este bogat in proteine, aminoacizi si oligoelemente. Inhiba eficient iesirea apei din epiderma si ajuta la mentinerea unui nivel adecvat de colagen, intarziind procesul de imbatranire al pielii.

Briose si creme pentru baie - Beneficiile uleiurilor naturale si untului de shea - Briose si creme realizate manual, cu un nivel intens de hidratare, care ne incanta prin aroma si aspectul lor deosebit. Acestea reprezinta o sursa naturala de uleiuri naturale pretioase: jojoba, argan, macadamia, cocos, struguri, migdala, cacao si unt de shea.

Eco Receptura - Gama de produse cosmetice naturale mai contine: pudre de baie, masti de peeling facial pe baza de alge; saruri de baie, peelinguri corporale pe baza de zahar, caviar de baie, sapunuri realizate 100% natural; uleiuri esentiale naturale si aromate, si o gama de produse cosmetice pentru barbati.

Gama completa de cosmetice Eco Receptura by Stara Mydlarnia se gaseste online pe site-ul http://agiora.ro/ si in showroom-ul din strada Gheorghe Petrascu, nr 15A, sector 2, Bucuresti. Mai multe detalii si pe pagina de Facebook: www.facebook.com/agiora.ro

Despre Eco Receptura by Stara Mydlarnia

Eco Receptura inseamna pasiune pentru frumusete, dragoste pentru natura, dar si produse 100% vegetal. Siguranta produselor cosmetice Eco Receptura este verificata prin intermediul laboratoarelor moderne de cercetare, ce realizeaza teste in domeniile: microbiologie, fizico-chimie, dermatologie si uz general. Produsele sunt fabricate utilizand inovatii din domeniul cosmeticii si materii prime cu o eficienta dovedita.

Calitatea inalta a produselor Eco Receptura este dovedita prin premiile de prestigiu si certificatele obtinute in fiecare an. In afara titlurilor ce confirma standardele ridicate ale afacerii, ”Good Brand” al ziarului Rzeczpospolita, Eco Laur of the Consumer, certificatul Polish Product si alte premii de prestigiu au fost castigate de produsele cosmetice naturale.

Castigatorul InStyle Best Beauty Buys este reprezentat de gama de produse de peeling pe baza de zahar si Vitamina C si samponul si gelul de dus Scottish for Men si premiul QLTOWY KONCEPT pentru ”ambalaj deosebit, retete excelente si placere absoluta in utilizare”. In 2016, produsul Organic Hair enhancing peeling pentru scalp a primit premiul ”Pearl of Cosmetic Market” in categoria Inovatia Anului – Gold. In 2017, in cadrul Cosmetics Fairs in Gdańsk, gama de produse Eco Botanica a primit medalia Mercurius Gedanesis.

In prezent, produsele cosmetice Eco Receptura sunt vandute in multe tari europene, cum ar fi Marea Britanie, Olanda, Irlanda, Germania, Rusia, Suedia, Republica Ceha si Spania, dar si in SUA si Australia.