Liberty Center isi extinde portofoliul cu patru noi chiriasi si inregistreaza o crestere a traficului de 15%

Comunicat de presa

Prima jumatate a anului aduce pentru Liberty Center un grad de ocupare de 80%, prin atragerea de patru noi chiriasi. Astfel, in incinta centrului comercial opereaza din luna aprilie magazinul In Extenso by Auchan, primul de acest tip, care nu se afla in aceeasi locatie cu unul dintre hipermarketurile Auchan, dar si trei noi chiriasi din zona de food court. Odata cu noile deschideri, Liberty Center inregistreaza o crestere a traficului de 15% si o cifra de afaceri cu 13% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

„Liberty Center este un mall de proximitate, astfel ca nivelul ridicat al ratei de conversie din vizitatori in consumatori este generat de persoanele care locuiesc in zona si care vin aici atat pentru a face cumparaturi, cat si pentru a petrece timpul liber. De aceea, ne dorim sa avem un mix de retaileri adaptat cerintelor zonei in care ne situam si nevoilor clientilor nostri, atunci cand vine vorba de oportunitati de shopping, servicii si relaxare, cat mai accesibile si la indemana. Deschiderile noi din segmentele de fashion si food court ne ajuta sa diversificam si mai mult aceasta oferta si cresc varietatea optiunilor. Mai mult, intrarea de curand in portofoliu a unor noi retaileri face parte din strategia de dezvoltare adoptata in 2017, care continua si in prezent. Ne aflam in plin proces de extindere si modernizare, de aceea, pentru 2018, ne asteptam la un grad de ocupare a spatiului inchiriabil de pana la 90% si la o crestere a traficului de pana la 14.000 de persoane pe zi”, a spus Corina Stamate, Center Manager, JLL Romania.

In Extenso by Auchan, primul magazin de acest tip, care nu se afla in aceeasi locatie cu unul dintre hipermarketurile Auchan, deschis in Liberty Center

Magazinul de haine InExtenso by Auchan a fost deschis in prima parte a acestui an in incinta Liberty Center. Este primul magazin de acest tip, care nu opereaza in aceeasi locatie cu unul dintre hipermarketurile Auchan si al noualea in cadrul retelei.

In Extenso by Auchan se intinde pe o suprafata de 555 de metri patrati, la parterul centrului comercial, oferind o gama variata de produse vestimentare, cu peste 1.000 de modele.

Magazinul le propune clientilor sai o gama de imbracaminte si incaltaminte dedicata adultilor si celor mici. Produsele InExtenso by Auchan sunt inspirate din viata de zi cu zi, oferind piese vestimentare casual, adecvate pentru orice moment si activitate.

Leon Gourmet Bakery intra pe piata din Bucuresti cu prima reprezentanta in Liberty Center

Aflata in continua extindere, franciza Leon Gourmet Bakery deschide primul magazin din Bucuresti, in incinta Liberty Center, pe o suprafata de 132 de metri patrati, la parterul centrului comercial. Aici vor fi comercializate produse de patiserie, cofetarie, simigerie si panificatie, realizate dupa retete gourmet din bucataria internationala, dar si sandvisuri, inghetata sau cafea.

Restaurante noi, cu specific chinezesc si grecesc, in zona de food

Zona de fast food, aflata la etajul 2 al centrului comercial, isi extinde suprafata cu peste 100 de metri patrati, prin alte doua noi deschideri, care le ofera vizitatorilor ocazia de a savura preparate cu specific chinezesc si grecesc.

Astfel, prin intrarea fast food-ului Crazy Fire Wok in galeria Liberty Center, tipurile de mancare preparata pe care vizitatorii le au la dispozitie se diversifica prin noodles, preparate de pui, porc, vita sau orez.

De asemenea, la unitatea de food Grecopolis clientii pot alege intre gyros, souvlaki, kebab grecesc, salate grecesti si tzatziki sau halloumi.