Kaufland invita romanii sa descopere ABC-ul pentru o viata deplina

Comunicat de presa

Kaufland Romania lanseaza campania inspirationala ABC-ul pentru o viata deplina, prin care promoveaza si propune romanilor un stil de viata responsabil, constient si mai atent, fie ca e vorba de propria persoana, familie, cei din jur sau fata de mediul inconjurator.

Campania ofera exemple de inspiratie, sfaturi, provocari si idei de a adopta chiar de astazi obiceiuri bune, pentru a trai deplin, reunite pe platforma www.kaufland.ro si in materialele de comunicare.

La evenimentul de lansare a campaniei, Andrei Rosu, Bromania, Andra Gogan si Serban Copot au impartasit propriile povesti inspirationale despre cum au reusit sa isi transforme stilul de viata intr-unul mai responsabil si constient.

Pentru a exprima noul stil de viata, Kaufland a creat abecedarul unui limbaj special, ce aminteste tututor ca, pentru a avea o viata deplina, este important sa ai grija de tine - de trup, minte si suflet – de cei din jur si de mediul inconjurator, facand alegeri constiente.

De exemplu, la nivel personal, principiile pentru o viata deplina includ un regim sanatos, mai multa miscare, cultivarea pasiunilor sau a unui echilibru intre viata personala si cea profesionala. La nivel familial sa ne propunem mai mult timp de calitate cu cei dragi, iar in ce priveste comunitatea si mediul inconjurator – respectarea si sustinerea celorlalti, precum si adoptarea unui comportament eco, in care sa avem grija sa pastram orasul curat, sa reciclam, sa consumam responsabil si sa inspiram si pe altii la randul nostru.

Campania transforma produsele din magazin in surse de inspiratie pentru a imbratisa o viata deplina. Pentru fiecare litera a alfabetului, Kaufland a asociat produselor cate un principiu al noului stil de viata.

,,A-ul iti aminteste sa bei mai multa apa si sa alergi, pentru un tonus mai bun. in acelasi timp, de exemplu, o rosie poate reprezenta si momentul special cand mama si fiica se joaca gatind in bucatarie. Sau este gustul bruschettei de la picnicul in familie ad-hoc din parc, ori prilejul de a invata sa respectam natura.

Am creat alfabetul pentru o viata deplina pentru a sprijini oamenii sa faca alegeri constiente, si, in final, sa transformam impreuna fiecare zi intr-o saptamana buna”, declara Alina Golopenta, Director Marketing Kaufland Romania.

„Ne dorim sa inspiram romanii cu idei de a aplica acest stil in viata de zi cu zi si sa inteleaga ca este usor sa incepi de azi sa fii responsabil - cu tine, cu cei din jur sau fata de mediul inconjurator.

Am lansat tot mai multe programe in magazine care sa ii sprijine, de exemplu, sa adopte un comportament eco, asa cum e reteaua de automate de reciclare a ambalajelor din magazine sau reteaua de gradini urbane „Gradinescu.” Responsabilitatea este un principiu firesc pentru Kaufland Romania si ne bucuram sa il promovam si printr-o campanie de brand”, declara Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs Kaufland Romania.

Campania ABC-ul pentru o viata deplina se subscrie misiunii Kaufland Romania de a face viata romanilor mai buna, prin tot ceea ce ofera, fie ca vorbim de produse de calitate, varietate si preturi reduse, sortiment puternic local, servicii si investitii constante pentru a asigura o experienta de cumparaturi fresh, simpla si rapida.

Initiativa este o continuare a demersului lansat acum doi ani, prin campania „Traieste Fresh”, respectiv ,,Noul Tu traieste fresh”, cand Kaufland si-a propus sa motiveze cat mai multi oamenii sa imbratiseze o noua perspectiva asupra vietii, ce porneste de la prospetimea alimentelor consumate in fiecare zi si merge pana la o filosofie de viata, in care cu totii putem incerca mereu tot ce este nou, fresh.