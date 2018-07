Statie de incarcare gratuita pentru masini electrice la Bucuresti Mall

Comunicat de presa

Incepand cu luna iulie 2018, Bucuresti Mall in parteneriat cu Renovatio e-charge le ofera clientilor un nou serviciu: statie de incarcare pentru masini electrice, disponibila in parcarea subterana extensie, la nivelul -1. Serviciul va fi gratuit in primele opt luni de functionare.

Prin aceasta initiativa, Bucuresti Mall doreste sa faciliteze experienta de cumparaturi a clientilor posesori de masini electrice si sa sprijine astfel condusul ecologic. Conform ultimelor date, in Bucuresti exista cele mai multe masini electrice din tara; din 2012 pana in mai 2018 au fost inregistrate la Registrul Auto Roman 299 de autovehicule.

Statia pe care Bucuresti Mall impreuna cu Renovatio o pune la dispozitie are o putere de incarcare de 22 kW, incarcare normala. Aceasta poate fi folosita de catre orice tip de masina electrica sau hibrida plug-in prin folosirea cablului de alimentare din dotarea masinii. Pentru utilizarea statiei, este necesar un card care poate fi emis de Renovatio – mai multe detalii gasiti accesand site-ul: https://e-charge.ro/cum-incarci.

Aceasta facilitate oferita de Bucuresti Mall este un al doilea pas in sustinerea si promovarea condusului ecologic, dupa lansarea serviciului de car sharing Get Pony, care pune la dispozitia clientilor si masini electrice.