Serialul SOCIAL ME - o poveste despre lupta dintre realitate si social media in viata tinerilor

Comunicat de presa

KFC Romania lanseaza serialul online SOCIAL ME, o productie inspirata din povesti reale, care exagereaza diferenta dintre persoana pe care o construim in social media si persoana din viata reala. SOCIAL ME este un studiu de caz despre ceea ce se intampla atunci cand tinerii se lasa condusi de goana dupa like-uri. Serialul va fi disponibil incepand de astazi pe canalele oficiale de social media ale KFC in Romania: Facebook, YouTube si Instagram TV si este construit pornind de la filosofia locala a brandului: Fii pe bune, nu perfect!

SOCIAL ME are 4 episoade care prezinta apogeul si declinul in social media al personajului principal, o tanara care are o misiune foarte clara de indeplinit in fiecare zi: tot ce posteaza in social media trebuie sa spuna despre ea ca are o viata perfecta: „Totul fake-uit, nimic pe bune.” Prietenul e doar un selfie stick uman pentru ea, cea mai buna prietena din copilarie este subiectul perfect pentru o reuniune emotionanta, iar cainele ei este magnetul perfect de like-uri.

SOCIAL ME este un personaj colectiv, de aceea fiecare dintre noi se poate regasi in situatiile portretizate in serial: modul in care regizam fotografiile, cele 20+ de variante pe care le facem, timpul petrecut gandind caption-ul perfect – totul pentru a pune chiar un filtru vietii noastre. KFC, un brand care lupta pentru a fi pe bune, nu perfect, a transpus acest comportament intr-un serial-manifest pentru a transmite un mesaj: de ce sa fii altcineva pentru like-uri? De ce sa cedezi presiunii sociale de a avea o viata perfecta pe net? De ce sa nu fii #pebune?

Odata cu SOCIAL ME, KFC Romania inaugureaza si un nou concept-platforma pentru canalele sale de social media: KFC Social Entertainment Channel. Acesta este spatiul virtual in care consumatorii pot gasi mereu ceva nou si interesant, atat din punct de vedere al tipului de continut, cat si din punct de vedere al informatiilor cu privire la produsele KFC. Obiectivul acestei transformari este acela de a crea o comunitate unde oamenii vin pentru divertisment, continut de calitate si pentru inspiratie.

„Anul acesta ne-am propus sa aducem in atentia publicului unul dintre cele mai mari proiecte realizate de catre KFC Romania in zona de social media. Social Entertainment Channel nu este o platforma de socializare pentru KFC. Este un mod de a produce continut la standarde adaptate vremurilor in care traim, care sa adreseze probleme actuale. SOCIAL ME este prima productie cu care lansam acest concept-platforma – adanc inradacinata in filosofia brandului KFC, care militeaza pentru ideea de a fi #pebune, nu #perfect.

Am simtit ca este momentul sa facem o schimbare, mai ales in contextul in care Facebook transforma ceea ce cunoastem ca fiind un canal de comunicare intr-un canal de entertainment. Deci, noi provocari pentru creatorii de continut.”, a spus Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group.

“Despre social media si despre cum ne influenteaza s-a tot vorbit pana acum, nimic nou legat de acest subiect. Challenge-ul nostru a fost sa construim un fir narativ in care sa se regaseasca majoritatea celor care urmaresc serialul pentru ca la final sa poata sa internalizeze mesajul fara nicio bariera: viata perfecta este un miraj. Uitam ca in acest proces in care punem filtre pe orice, noi construim o alta persoana, foarte diferita de cine suntem cu adevarat, construim un SOCIAL ME care nu ne reprezinta. Acest serial nu este un manifest impotriva social media sau impotriva like-urilor, ci impotriva presiunii de a fi perfecti. SOCIAL ME si platforma KFC Social Entertainment Channel sunt doua miscari puternice din partea unui brand din Romania – prin intermediul carora se face tranzitia de la publicitate traditionala la entertainment original.”, a mentionat Mihai Vasile, scenarist SOCIAL ME.