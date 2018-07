Reinventeaza #TrusaDeVacanta cu produse cosmetice bio

Comunicat de presa

Numaratoarea inversa pana la mult asteptatele zile de aventura (sau, din contra, de tihna deplina) la malul marii este aproape de final. Daca te intrebi ce sa pui in #TrusaDeVacanta pentru a fi sigura ca pielea ta nu are de suferit in urma conditiilor extreme la care va fi supusa, iti recomandam sa alegi produse certificate bio, fara parabeni, care trateaza cu blandete pielea, previn iritatiile si imbatranirea.

Si, pentru ca vorbim despre soare si plaja, produsele cu SPF si cele after sun sunt primele pe lista noastra. Cosmeticele certificate bio din aceasta categorie au la baza filtre naturale. Acestea sunt saruri minerale care reflecta razele ultraviolete, actionand asemeni unei oglinzi. in acest mod, razele soarelui nu penetreaza pielea deloc, asa cum se intampla in cazul filtrelor chimice.

Filtrele minerale raman la suprafata pielii si au eficacitate imediat dupa aplicare, atat impotriva razelor UVA, UVB, cat si impotriva razelor infrarosii. Datorita ingredientelor naturale precum uleiul de cocos, untul de cacao si untul de shea, aloe vera, nalba si coaja de nuca, produsele bio cu SPF lasa pielea hidratata si fina. Extractele de hena si morcov ajuta la obtinerea unui bronz auriu, iar aroma de monoi lasa pielea placut parfumata.

Traieste din plin momentele de libertate in natura, fara grija deodorantului tau care iti mai joaca feste uneori. Alege sa incluzi in #TrusaDeVacanta un produs antiperspirant sub forma de crema, 100% natural, fara saruri de aluminiu si potasiu, dar cu parfum proaspat obtinut din uleiuri esentiale de menta, citrice si flori, Aceste deodorante bio contin extracte de plante medicinale toscane, cunoscute pentru proprietatile lor antibacteriene si au o consistenta lejera, care actioneaza pe parcursul intregii zile.

La finalul unei zile in care iti resimti pielea incarcata din cauza sebumului si a particulelor de nisip din atmosfera, dar si sensibilizata de razele soarelui, ritualul de curatare este esential pentru a reveni din vacanta cu un bronz perfect. Alege o apa micelara ce contine extracte de fructe de padure si albastrele, recomandata chiar si pentru pielea sensibila. inlatura senzatia de piele agresata de soare cu un gel de dus bio cu cedru si patchouli. Datorita formulei 100% naturale, bogata in ingrediente active calmante, acest gel de dus hraneste pielea in profunzime, iar aroma proaspata este un adevarat rasfat pentru simturi.

#TrusaDeVacanta poate fi completa abia dupa ce ai adaugat si produsele hidratante pentru ten si pentru corp. Alege un serum regenerant ce are la baza o sinergie de uleiuri pretioase antioxidante, dermoprotective si emoliente, cu ingrediente active care imbunatatesc nivelul de hidratare a pielii si o protejeaza impotriva actiunii radicalilor liberi, dandu-i un aspect mai luminos.

Pentru hidratarea pielii de pe corp, alege un produs care imbina proprietatile energizante din grapefruit cu efectul calmant al piersicii, pentru o experienta de relaxare completa. Mierea, laptisorul de matca, uleiul de trandafir salbatic, melisa si migdalele dulci, au proprietati hranitoare si elasticizante asa ca trebuie sa folosesti un produs care le include.

