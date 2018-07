Servier lanseaza Cedraflon, prima sa crema premium pentru picioare grele, obosite

Comunicat de presa

Servier, primul grup farmaceutic independent din Franta, anunta lansarea primei sale creme premium – Cedraflon. Aceasta combina principiile de ultima ora din tehnologia polimerica, matricea 3D, extractul de lamaie de Corsica si mentolul, ce actioneaza sinergic pentru a indeparta senzatia de picioare grele, obosite.

„Inovatia, dezvoltarea si progresul terapeutic sunt pilonii de baza, care sustin intreaga activitate a Servier. in mod constant, lansam produse revolutionare, destinate satisfacerii nevoilor tuturor categoriilor de consumatori, din toate ariile noastre de activitate. Suntem extrem de mandri ca prin lansarea Cedraflon in Romania, putem oferi persoanelor care manifesta senzatia de picioare obosite, grele, o solutie inovatoare, de ultima generatie. Crema Cedraflon reprezinta o combinatie unica a expertizei in domeniul medical a Servier si a traditiei cosmeticelor frantuzesti de lux. Datorita calitatii si beneficiilor pe care le integreaza produsul, suntem increzatori ca Cedraflon va contribui in mod esential la dezvoltarea segmentului dermatocosmeticelor premium din Romania”, a declarat Serge Nicollerat, Director General Servier Romania.

„Problema picioarelor obosite sau grele este una comuna, intalnita la nivel larg, careia, din pacate, nu i se acorda atentia necesara. Aceasta senzatie ar putea indica inceputul anumitor probleme circulatorii, care pot afecta semnificativ regimul de viata activ, dinamic. Pentru indepartarea acesteia, recomand tuturor persoanelor cat mai multa miscare si sa utilizeze crema Cedraflon, o solutie practica si eficienta. in cazul in care aceste senzatii nu se amelioreaza, va recomandam sa consultati un medic specialist, dermatolog sau flebolog, pentru identificarea cauzelor exacte si oferirea unui tratament adecvat”, a afirmat dr. Alin Nicolescu, medic dermatolog, secretar general al Societatii Romane de Dermatologie.

Cedraflon combina expertiza medicala a Servier si traditia cosmeticelor frantuzesti de lux, reprezentand o solutie inovatoare, de ultima generatie. Aceasta se adreseaza persoanelor care prezinta senzatii de disconfort si oboseala a picioarelor, indepartand senzatia de picioare grele.

Datorita actiunii sale triple si extrem de rapide – hidratare, improspatare si usurare, crema Cedraflon hidrateaza intens picioarele si le reenergizeaza, conferind o racorire instantanee si o senzatie de prospetime de durata. Crema este destinata tuturor tipurilor de piele, fiind adaptata pentru uzul zilnic.

Ingredientul de baza al Cedraflon este Lamaia de Corsica (Cedra), cultivata pe insula franceza cu acelasi nume, in Marea Mediterana, fiind recunoscuta si apreciata pentru proprietatile sale antioxidante, de tonifiere si revitalizare.

Formula inovatoare a Cedraflon include mentolul, care confera o senzatie rapida de improspatare, si tehnologia polimerica, care penetreaza straturile superficiale ale epidermei, mentinand un nivel avansat de hidratare si catifelare a pielii.

Cu o textura fina, crema patrunde rapid in piele, actionand ca un strat protector. Mai mult, Cedraflon are o formula non-aderenta, care nu coloreaza si poate fi aplicat chiar si prin dres, iar mirosul placut si proaspat este asigurat de ingredientele naturale din compozitia sa.

Crema se aplica in cantitati mici, masand usor pielea prin miscari ascendente de la glezna pana la jumatatea coapsei. Procedura se poate repeta de pana la patru ori pe zi, atat timp cat persista senzatia de picioare grele si obosite.

Prima crema a Servier, Cedraflon este acum diponibila in Romania si poate fi achizitionata doar din farmacii.