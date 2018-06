Ana Ularu, rol principal alaturi de Keanu Reves in thrillerul Siberia

Comunicat de presa



„Este atat de curajoasa, inima ei, spiritul si mestesugul ei, in sine – este o actrita cu foarte multa experienta.“ (Keanu Reeves despre Ana Ularu)

Ana Ularu si Keanu Reeves interpreteaza personajele principale din Siberia, thrillerul despre un comerciant american de diamante (Reeves) si femeia pe care o iubeste (Ularu), prinsi in jocul mortal dintre un cumparator de diamante si serviciul federal de informatii. Productia canadiano-americana-germana regizata de Matthew Ross va avea premiera internationala in 13 iulie, la New York. Un prim cadru din film a aparut deja in media internationala si reprezinta o scena intre cei doi actori principali.

Siberia il urmareste pe Lucas (Keanu Reeves), un comerciant american de diamante care calatoreste la St. Petersburg pentru vanzarea unor diamante albastre rare, de origine indoielnica. Afacerea incepe sa se prabuseasca, iar Lucas pleaca in Siberia in cautarea partenerului sau, disparut in mod inexplicabil. Aici se indragosteste brusc de Katya (Ana Ularu), proprietara unei cafenele. Pasiunea si iubirea dintre ei devin din ce in ce mai intense, pe masura ce lucrurile din lumea inselatoare a comertului cu diamante se complica. Lucas si Katya cauta cu disperare o cale de scapare dintr-o lume fara iesire.

Scena din clipul-teaser lansat ieri este momentul in care Katya, personajul Anei Ularu, incepe sa banuiasca faptul ca Lucas (Reeves) are probleme.

„Nu poti juca acest rol decat daca ai un caracter foarte puternic, iar Ana este o forta“, spune Gabriela Bacher, unul dintre producatorii filmului. „I-a dat personajului sau exact ce speram“.

Regizorul Matthew Ross adauga: „Ana a adus acestui proiect o pasiune si o energie absoluta si foarte puternica. A lucra cu ea este o experienta de vis“.

Alaturi de Keanu Reeves (franciza John Wick; trilogia The Matrix; Speed; Something’s Gotta Give) si Ana Ularu (Inferno; serialul NBC Emerald City; Serena; Periferic), din distributia Siberia fac parte Pasha D. Lychnikoff (Shameless, Ray Donovan, NCIS Los Angeles, The Big Bang Theory, Deadwood), Dmitry Chepovetsky, James Gracie, Eugene Lipinski, Rafael Petardi, Veronica Ferres si Molly Ringwald (King Cobra, Riverdale, serialul Netflix The Kissing Booth). Filmul este regizat de Matthew Ross (Frank & Lola), pe baza scenariului scris de Scott B. Smith, scenarist nominalizat la Oscar, dupa o poveste scrisa de el si de Stephen Hamel. Filmarile pentru Siberia au avut loc in Winnipeg, Canada si in Sankt Petersburg, Rusia.

Siberia este produs de Company Films, compania lui Keanu Reeves si a lui Stephen Hamel, alaturi de Gabriela Bacher, de la Summerstorm/Film House Germany, Braden Aftergood si de David Hansen.

Ana Ularu

Nascuta pe 26 iunie 1985, in Bucuresti, Ana Ularu a inceput sa joace inainte de a implini varsta de 10 ani. Filmografia ei cuprinde peste 40 de productii de cinema si televiziune, romanesti si internationale, alaturi de Tom Hanks (Inferno), Bradley Cooper si Jennifer Lawrence (Serena), sau Keanu Reeves (Siberia), si in egala masura spectacole de teatru, jucand, de la inceputul carierei, pentru regizori precum Catalina Buzoianu, Silviu Purcarete, Andrei Serban, sau Radu Iacoban.

Printre productiile cinematografice internationale in care Ana a jucat recent sunt seria NBC The Emerald City, inspirata de povestea Vrajitorul din Oz, in care o interpreteaza pe Vrajitoarea cea Rea din Vest; Inferno (2016), cel de-al treilea film din franciza Codul lui Da Vinci, unde are un rol secundar si joaca alaturi de Tom Hanks si Felicty Jones; Serena (2014), in regia castigatoarei de Oscar Susanne Bier, alaturi de Jennifer Lawrence si Bradley Cooper; serialul Familia Borgia, difuzat de HBO, cu Jeremy Irons in rol principal. De asemenea, Ana are rolul principal in SF-ul Index Zero, care a avut premiera internationala la Festivalul de Film de la Roma (2014), in Camera Trap, produs de Pinewood Pictures, sau in thrillerul Thursday. Unul dintre primele proiecte internationale in care a jucat a fost Tinerete fara tinerete / Youth Without Youth, al lui Francis Ford Coppola, cu un scenariu bazat pe nuvela lui Mircea Eliade.

Hartia va fi albastra, in regia lui Radu Muntean, Sunt o baba comunista, al lui Stere Gulea, O vara foarte instabila, de Anca Damian, Italiencele, de Napoleon Helmis, scurtmetrajul Turkey Girl, de Cristian Mungiu, filmul colectiv Obiecte pierdute/ Lost and Found, sunt productii romanesti in care Ana a jucat pana acum. Cel mai recent film romanesc in care apare este Charleston, in regia lui Andrei Cretulescu.

Pentru rolul din Periferic, de Bogdan George Apetri, Ana a primit numeroase premii pentru Cea mai buna actrita, printre care trofeul Boccalino d’Oro - Premiul criticii elvetiene, la Festivalul International de Film de la Locarno, Premiul Gopo, precum si distinctii la Festivalurile Novi Sad Cinema City, Salonic si Varsovia (Mentiunea speciala a juriului). In 2012 a fost propusa ca fiind unul dintre cei mai buni 10 tineri actori europeni, pentru programul Shooting Stars din cadrul Festivalului international de film de la Berlin.

In teatru, Ana joaca in momentul acesta in opt spectacole montate in Bucuresti, la Teatrul Act, Bulandra, Comedie, Godot si Metropolis. Pentru rolul din O interventie, de Mike Bartlett, de la Teatrul ACT, a primit Premiul UNITER si Premiul Festivalului Undercloud pentru Cea mai buna actrita (2017). Ana lucreaza foarte mult in prezent cu actorul si regizorul Radu Iacoban.

Zilele acestea Ana Ularu face parte din juriul Festivalului International de Film de la Edinburgh (20 iunie – 1 iulie), prezidat de regizorul Michael Powell. Ea a fost prezenta in festival si cu scurtmetrajul britanic Lift Share.

SIBERIA - Clip 1: "Squinting" - Keanu Reeves & Ana Ularu from LolaFilm on Vimeo.