Cineworld deschide 100 de sali ScreenX in SUA si Europa

Comunicat de presa

CJ 4DPLEX a anuntat parteneriatul cu Cineworld Group pentru a deschide 100 de sali ScreenX in locatiile sale in urmatorii ani. Acest acord, care marcheaza un punct semnificativ pentru ambele companii, include inaugurarea sistemului cinematografic in 10 tari: SUA, UK, Israel si alte sapte tari europene, printre care si Romania.

Acest parteneriat marcheaza o extindere majora pentru cinematografie, iubitorii de film avand ocazia sa se bucure de o experienta imersiva de vizionare a filmelor printr-un sistem panoramic 270o, ecranul de cinema extinzandu-se pe cele trei laturi ale salii si oferind astfel cea mai impresionanta experienta de cinema posibila.

ScreenX s-a extins rapid la nivel international, reusind sa aduca in aceste sali de cinema atat filmele de la Hollywood, cat si productiile locale. “King Arthur: Legend of the Sword”, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “Kingsman: The Golden Circle”, “Black Panther” and “Rampage” sunt cateva dintre filmele lansate in trecut in acest format premium, in perioada urmatoare fiind anuntate, printre altele, “Ant-Man and the Wasp”, “The Nun”, “Aquaman” sau “Shazam!”.

"Relatia noastra cu CJ 4DPLEX nu este bazata doar pe deschiderea de locatii 4DX si ScreenX in intreaga lume, ci are la baza si o viziune comuna a viitorului captivant al cinematografiei", a declarat Mooky Greidinger, CEO al grupului Cineworld. "Am promis sa oferim o experienta premium in toate locatiile noastre, iar adoptarea celor mai inovatoare tehnologii cinematografice reprezinta cheia pentru a oferi clientilor nostri cea mai buna experienta posibila".

"Cineworld continua sa demonstreze ca intelege formula pentru succes, daca ne uitam la viitorul filmelor", a declarat Byung Hwan Choi, CEO al CJ 4DPLEX. "Suntem mandri sa construim pornind de la acest parteneriat si foarte entuziasmati sa aducem un numar record de lansari, care stim ca vor bucura participantii, catre un numar din ce in ce mai mare de locatii ScreenX".

In ultimul an, numarul de sali ScreenX a crescut exponential, cu doua sali in Los Angeles, una in Las Vegas si alte 139 de locatii pe glob, urmand sa ajunga la 200 de ecrane pana la finalul anului 2018, dupa inaugurarile din China, Japonia, Coreea, Asia de Sud-Est, Franta, Elvetia, Turcia, Orientul Mijlociu si America Latina, inregistrand astfel o crestere de peste 30% fata de anul 2017. Printre acestea se afla si cea mai mare sala ScreenX din lume, ce urmeaza sa fie deschisa in aceasta vara in Liberty, Kansas City.

Acest parteneriat reprezinta o extindere majora a francizei ScreenX. Cineworld a colaborat anterior cu compania mama ScreenX, CJ 4DPLEX, pentru a deschide 145 de locatii 4DX in SUA si Europa. Acest lucru marcheaza o crestere suplimentara cu 99 de ecrane din cele 46 de locatii deja existente raspandite in SUA si Europa.