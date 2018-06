Farmec deschide primul centru Gerovital din Oradea

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua expansiunea nationala a retelei de magazine de brand prin inaugurarea primului magazin Gerovital la Oradea. Acesta este primul magazin deschis de compania clujeana in anul 2018, urmand ca pana la finalul anului sa fie inaugurate alte 9 spatii comerciale proprii.

„Succesul care a insotit fiecare deschidere a magazinelor Gerovital de anul trecut ne-a determinat sa continuam si in 2018 extinderea masiva a retelei de magazine proprii. in acest an, ne-am propus sa deschidem alte 10 noi magazine de brand, prima inaugurare avand loc la Oradea – orasul care reuneste atat de multi admiratori ai brandurilor noastre. Cu un design modern si elegant, noul magazin Gerovital isi asteapta vizitatorii cu o gama variata de produse, consultanta de specialitate si scheme de tratament personalizate, elaborate de catre consultantii nostri de frumusete, in functie de necesitatile proprii ale tuturor consumatorilor. Astfel, incepand cu luna iunie, toti iubitorii brandurilor Gerovital si Aslavital se vor bucura de acces rapid la produsele preferate, dar si de o serie de surprize si oferte speciale, pregatite pe tot parcursul anului” a declarat Mircea Turdean, Director General al Companiei Farmec.

Primul magazin Gerovital din Oradea a fost inaugurat in data de 16 iunie si este situat la parterul Centrului Comercial Lotus, amplasat pe Strada Nufarului, numarul 30.

Noul centru Gerovital are o suprafata de 64 de m2, iar lucrarile de proiectare si amenajare ale acestui spatiu au durat aproximativ o luna.

Din ziua deschiderii, 16 iunie, si pana pe 24 iunie, toti vizitatorii magazinului Gerovital din Oradea vor beneficia de o reducere de 20% pentru orice produs achizitionat.

Pe parcursul intregului an, consumatorii Gerovital vor fi asteptati in cadrul magazinului cu multiple surprize si noutati, printre care teste gratuite de dermoanaliza, demonstratii periodice de machiaj cu produse din prima gama de cosmetica decorativa - Gerovital Beauty, cat si oferte promotionale si activari speciale.

Testele de dermoanaliza reprezinta o facilitate disponibila exclusiv in magazinele de brand Farmec si Gerovital. Dermoanaliza dureaza aproximativ 5 minute si ajuta la stabilirea tipului de ten, prin folosirea unor masuratori instrumentale specifice care analizeaza nivelul de hidratare, elasticitate, nivelul de sebum si gradul de pigmentare al pielii. in functie de rezultatele obtinute, Consultantii de frumusete prezenti in magazin le pot recomanda consumatorilor produse specifice necesitatilor lor si pot concepe scheme de tratament personalizate.

In cadrul magazinului, sunt disponibile produse de ingrijire a tenului, parului si corpului, din gamele brandurilor Gerovital si Aslavital.