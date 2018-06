Bucuresti Mall te surprinde cu servicii de 360 de grade

Comunicat de presa

Bucuresti Mall isi intampina astazi clientii cu o gama de servicii de 360 de grade: fashion (35%), entertainment (17%), food &beverages (9%) si servicii (6%). stii deja ca aici e inima modei din Bucuresti: MANGO din acest centru comercial este cel mai mare din Europa de Est si singurul 3 in 1 – femei, barbati si copii, iar, tot in incinta acestui mall, te poti rasfata la Douglas, cel mai mare magazin din Romania si unul de tip flagship, care iti pune la dispozitie peste 10.000 de produse, printre care si premiere pe piata locala.

In plus, nu ar trebui sa ratezi la parter pop-up store-ul Designers Boutique, o initiativa unica pentru promovarea design-ului romanesc, apartinand Bucuresti Mall. Din luna martie, timp de trei saptamani fiecare, designeri locali celebri, precum Venera Arapu, Kinga Varga si Izabela Mandoiu, si-au prezentat aici gratuit cele mai recente colectii.

Restaurantul Aperto, deschis exclusiv in Bucuresti Mall, poate fi pauza perfecta intr-o zi de shopping, cu ale sale cinci bucatarii deschise, fiecare cu alt specific: pizza, grill, pasta, pasta fresca si gelato.

Si, pentru a te mentine in forma pentru o experienta de shopping, am deschis – pe o suprafata generoasa – un nou club din reteaua World Class. Vei descoperi aici un spatiu modern, dotat cu echipamente de ultima generatie de la Technogym, consultanta din partea trainerilor de top si programe de antrenament unice.

Seara se poate incheia relaxant, la film, Hollywood Multiplex, primul cinematograf de tip multiplex din Romania, ramanand in continuare locul cel mai potrivit pentru savurarea unui blockbuster.

Am vrut sa te bucuri din plin de experienta vizitei la mall, asa ca am luat in calcul si modul in care ajungi la Bucuresti Mall si pleci de acolo. De curand, poti veni la centrul comercial sau merge acasa la volanul unui PONY, cel mai mare serviciu de car-sharing din Romania. il poti testa gratuit cu ajutorul unui voucher cu 20 de unitati gratuite care se obtine la Info Center-ul Bucuresti Mall.

Vara asta bucura-te de o experienta de 360 de grade la Bucuresti Mall!