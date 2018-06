Cosmetic Plant lanseaza o noua gama de produse si se alatura Fundatiei Renasterea in lupta impotriva cancerului la san

Comunicat de presa

Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, lanseaza noua gama Vitamin C Plus, ce are la baza vitamina C Tetra si ulei esential de portocale. Odata cu lansarea acesteia, compania anunta si un parteneriat cu Fundatia Renasterea, prin care sprijina lupta pentru combaterea cancerului la san. Astfel, timp de un an de zile, pentru fiecare produs vandut din noua gama, Cosmetic Plant va dona cate 1 leu acestei cauze.

Vitamin C Plus, noua gama de produse pentru ingrijirea tenului a fost lansata in luna mai, si tot incepand cu aceasta luna, timp de 12 luni, pentru orice produs achizitionat din aceasta gama, Cosmetic Plant doneaza 1 leu pentru finantarea proiectului Unitatea Mobila de Diagnostic al Fundatiei Renasterea.

„Inca de la infiintarea companiei, acum circa 27 de ani, principala noastra grija a fost femeia de pretutindeni,astfel ca, decizia de a sustine Fundatia Renasterea in lupta impotriva cancerului la san a fost una naturala. Misiunea lor de educare a populatiei privind importanta adoptarii unui stil de viata sanatos si efectuarea unor controale regulate este respectabila, iar noi rezonam in totalitate cu aceasta”, a afirmat Susana Laszlo, Director General al Cosmetic Plant.

Vitamin C Plus cuprinde 3 creme antirid, 2 seruri antirid si o apa micelara

Potrivit companiei, secretul noii game de produse pentru ingrijirea tenului se regaseste in ingredientul principal inovator – vitamina C Tetra -, formula moderna a produselor - fara parabeni, parafine si coloranti -, cat şi in faptul ca acestea contin pana la 94% ingrediente de origine naturala.

„Ingredientul de baza al noii game, Vitamina C Tetra, este o forma inovativa, extrem de stabila si eficienta a vitaminei C clasice, cu un spectru larg de beneficii pentru piele, printre care se pot enumera: un puternic efect antioxidant, patrunderea mai usoara si rapida in derma si mentinerea proprietatilor pentru un timp indelungat”, a afirmat reprezentanta companiei.

In plus, testele efectuate de producatorul ingredientului activ demonstreaza ca Vitamina C Tetra stimuleaza cu 50% sinteza de colagen, dublu fata de vitamina C clasica, si reduce cu 80% sinteza de melanina. Astfel, nuanta tenului este uniformizata si protejata de efectele negative ale radiatiilor UV.

Bogate in Vitamina C tetra si imbogatite cu ulei esential de portocala cu efect antiinflamator si tonic, produsele din gama Vitamin C Plus se adreseaza tuturor celor care isi doresc sa se bucure de un ten tanar si sanatos.

Gama Vitamin C Plus cuprinde sase produse, printre care trei Creme antirid de zi diferentiate pentru categoriile de varsta 30+, 40+ si 50+, un Ser antirid forte pentru zi si noapte cu textura de gel, un Ser antirid concentrat de noapte cu textura uleioasa si o Apa micelara.