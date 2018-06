Farmec dezvolta brandul Doina cu noi ambalaje si il extinde cu un nou produs

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, dezvolta brandul sau de traditie Doina, continuand planul de expansiune a portofoliului propriu. Gama este extinsa cu un nou produs – Laptele cu ulei de galbenele, si este prezentata in noi ambalaje, imbunatatite din punct de vedere al design-ului si functionalitatii.

„Doina este un brand de referinta, atat pentru Farmec, cat si pentru consumatorii nostri. Valoarea acestuia este conturata de istoria de peste cinci decenii, in care produsele Doina au facut parte din ritualurile de ingrijire personala a generatii intregi de romance. Este o marca de incredere, de traditie, care ofera un raport corect calitate – pret si care isi mentine in continuare o cota de piata avantajoasa. Pentru a ramane in topurile preferintelor consumatorilor nostri fideli, dar si pentru a castiga increderea tinerelor generatii, am avut grija sa revitalizam gama Doina, din punct de vedere design si utilizare. De asemenea, tinand cont de nevoile identificate in piata, am extins portofoliul Doina cu un nou produs - Laptele cu ulei de galbenele, care respecta in totalitate conceptul gamei, atat la nivel de ambalaj, cat si formulari pe baza unor ingrediente naturale” a declarat Aura Carabiber, Manager Produs Farmec.

Relansarea brandului presupune modernizarea ambalajelor, care acum au design sugestiv, cu combinatii cromatice armonioase. Culoarea mov este reprezentativa, dominanta, iar fiecare sortiment este usor de identificat la raft, datorita elementelor cromatice proprii produsului si specifice ingredientului de baza din compozitie.

Noile formate de prezentare sunt superioare si din punct de vedere al ergonomiei produselor. Astfel, toate produsele demachiante Doina sunt disponibile cu capace dotate cu flip-top, care permit dozarea corespunzatoare pentru utilizare si o sigilare mai buna a continutului.

In ceea ce priveste formularile produselor, brandul Doina pastreaza retetele traditionale, care au castigat increderea consumatorilor de-a lungul a peste 50 de ani.

De asemenea, gama Doina a fost extinsa cu un nou sortiment – Laptele cu ulei de galbenele, si include in total 6 produse. Laptele este destinat indepartarii cu delicatete a machiajului si impuritatilor de la nivelul tenului. Datorita extractului de ulei de galbenele, un ingredient extrem de apreciat de romani pentru proprietatile sale calmante, epitelizante si antiimflamatoare, Laptele Doina cu ulei de galbenele poate fi folosit si in calitate de produs de ingrijire corporala.

Pe langa Laptele cu ulei de galbenele, gama Doina are in componenta sa alte 5 produse care completeaza linia destinata demachierii tenului. Laptele Nutritiv Vitaminizant Clasic este primul produs din gama, a carei formula de succes este in continuare apreciata pentru efectele sale de vitaminizare, revitalizare si protectie a tenului. Laptele Vitaminizant Antistres, Emulsia cu laptisor de matca si Emulsia cu extract de castraveti sunt alte produse dezvoltate pe baza de ingrediente naturale, care hidrateaza, tonifica si curata in profunzime derma. Crema Nutritiva Vitaminizanta este destinata ingrijirii tenului si corpului, fiind conceputa pentru hidratarea si emolierea pielii, cat si pentru redarea fermitatii si elasticitatii ei naturale.

Produsele Doina sunt disponibile in toate supermarketurile, hipermarketurile si magazinele de profil din tara, in magazinele de brand Farmec, precum si in magazinul online www.farmec.ro.