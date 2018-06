Noul brand de moda OuiMehNon lanseaza Emotions, colectia de primavara-vara 2018

Comunicat de presa

„OuiMehNon aduce in prim plan tinute de designer produse in serii mici, astfel incat clientele sa se bucure atat de tinute originale care se vand in sistem „limited edition” cat si de servicii de livrare rapida. OuiMehNon isi propune ca fiecare colectie pe care o va lansa sa aiba o identitate diferita de colectiile anterioare si sa exprime intotdeauna un stil diferit” spune Roxana Andras, Fondator OuiMehNon.

Colectia „Emotions” aduce un look contemporan – piese cu croiuri moderne, structurate, cu detalii precum mansete supradimensionate, pliseuri sau decupaje neasteptate. Pe langa piesele negre, cu un impact puternic, in colectia Emotions vei gasi si un print cu buline colorate pe fundal negru – un imprimeu creat special pentru brandul OuiMehNon.

Vedetele colectiei sunt salopetele, care vin in diverse modele, de la salopeta imprimata cu top decupat la spate si guler inalt, la cea tip bustiera cu pantaloni largi sau salopeta midi negra, cu guler inalt, inchis la spate.

Colectia cuprinde si rochii lejere, usor de accesorizat, camasi si jachete cu print unic, in aceeasi linie indrazneata, unica.

Tinutele OuiMehNon pot fi purtate in diverse momente ale zilei – piesele casual sunt perfecte pentru weekenduri relaxate sau vacante, iar rochiile au un croi ce se potriveste si pentru birou (pentru ca tinutele office nu trebuie sa fie plictisitoare!), si pentru o seara petrecuta in oras.

Colectia Emotions de la Oui Meh Non este deja disponibila online, pe www.ouimehnon.com.