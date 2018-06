Scoala sigurantei Tedi incheie cel de-al treilea an!

Comunicat de presa

Inca o serie de elevi incheie un an scolar pe parcursul caruia au primit multe informatii foarte utile pentru siguranta lor. 38.065 de copii de clasa I din toata tara au aflat, din brosura pusa la dispozitie de Tedi si de la reprezentantii Politiei Romane, cum sa constientizeze pericolele care ii inconjoara, cum sa le evite si cum sa le gestioneze in cazul aparitiei lor. Scoala sigurantei Tedi din anul scolar 2017-2018 s-a dovedit a fi un mare succes, numarul de elevi de anul acesta depasind numarul de inscrisi din anii precendenti.

La scoala Gimnaziala nr. 88 din sectorul 3 al capitalei, 30 de elevi din clasa I au participat la o lectie deschisa care a marcat incheierea celui de-al 3-lea an al programului scoala sigurantei Tedi. in prezenta reprezentantilor Politiei Romane, cei mici au recapitulat principalele aspecte din brosura pusa la dispozitie de Tedi privind siguranta acasa, pe strada si in vacanta. Lectia teoretica a fost urmata de una practica, desfasurata in aer liber, sub forma de joc, in parcul Alexandru Ioan Cuza din sectorul 3. Conform traditiei de final de an a scolii sigurantei Tedi, elevii clasei I au predat stafeta elevilor din clasa pregatitoare si s-au bucurat aruncand in aer toca de absolvent.

„Suntem foarte bucurosi sa fim alaturi de o noua serie de elevi de clasa I care si-au insusit informatii atat de utile privind siguranta pe strada, acasa, la scoala si in vacanţa. Alaturi de cadrele didactice si de reprezentatii Politiei Romane, cei mici au invatat, prin joc, cum sa se fereasca de potentiale pericole, in diferite situatii. Maspex Romania considera extrem de importante aceste lectii pentru copii si se va implica si in anii urmatori in organizarea lor. Invitam inca de acum cadrele didactice care vor avea clasa I in anul scolar 2018-2019 sa se inscrie, la inceputul anului scolar, in programul scoala sigurantei Tedi.”- Ioana Visean, Director de comunicare Maspex Romania.

Proiectul scoala Sigurantei Tedi se desfasoara in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si cu Politia Romana si se adreseaza elevilor de clasa I. Programul se deruleaza pe tot parcursul fiecarui scolar. Scopul campaniei este informarea copiilor privind potenţialele pericole si furnizarea de soluţii, prin metode educative specifice varstei lor, pentru gestionarea acestora. in anul scolar 2017-2018, au participat la program 38.065 de elevi de clasa I din toata tara.

Tedi asigura gratuit suportul didactic, care consta in materiale educative complexe si atractive pentru elevi, astfel incat, la finalul anului scolar, copiii sa fie capabili sa identifice situaţiile de risc la care pot fi expusi si sa adopte masuri de prevenire adecvate. Materialele si activitatile pregatite sunt adaptate la noile pericole pe care le-a adus secolul XXI, astfel incat elevii vor invata alaturi de reguli de siguranţa rutiera, siguranţa la joaca si cum sa navigheze in siguranta pe internet pentru a evita situaţiile periculoase.

Activitatile concepute pentru predarea informatiilor despre siguranta respecta nevoia copilului de a invata prin joc. La varsta de 6-7 ani, copilul se dezvolta din punct de vedere cognitiv, fizic, social si emotional prin joaca. Proiectul Tedi nu are drept scop invatarea pe de rost a unor informatii, ci asimilarea unor cunostinte si dezvoltarea unui set de abilitati la care copilul sa apeleze in diverse situatii. Parteneriatul cu Ministerul Educatiei Nationale si Poliţia Romana a asigurat adaptarea tuturor materialelor elaborate de Tedi la varsta copiilor si respectarea dreptului acestora la o educatie de calitate.

„Am ales sa vorbim copiilor despre siguranta intr-o maniera mai putin formala, prin joc si metode interactive, tocmai datorita gradului ridicat de „seriozitate” al problematicii abordate. Atitudinile pe care copiii le exerseaza prin joc si aplicatii practice se internalizeaza mai usor si ajung mai repede comportamente in viata de zi cu zi. impreuna, elevul, cadrul didactic, polititstul si Tedi fac echipa care se va asigura ca toate masurile de siguranta sunt indeplinite si ca pericolele sunt cunoscute si evitate. Copilul invata ca viata este o suma de provocari si ca pericolele sunt inerente, dar pot fi evitate cu atentie si un comportament adecvat. Ne dorim copii atenti, activi, responsabili pentru siguranta lor si, de ce nu, a colegilor si familiilor lor. Iar realizarea acestui proiect intr-un parteneriat public-privat care si-a demonstrat deja eficienta in cele doua editii anterioare il face inca si mai valoros. Ne declaram in continuare intreaga disponibilitate catre astfel de initiative, derulate spre beneficiul copiilor, al cadrelor didactice si al parintilor”, Mihaela Tania IRIMIA, director general MEN.

Parteneriatul cu Politia Romana este unul deosebit de productiv. Rolul politistilor in insusirea corecta a informatiilor de catre cei mici s-a dovedit a fi, in cei trei ani de activitate, foarte important.

„Continuitatea in dezvoltarea demersurilor cu caracter preventiv asigura premisele reducerii riscului de victimizare in randul categoriilor vulnerabile. Astfel, apreciem ca programul scoala sigurantei Tedi, aflat la finele celei de-a treia editii si-a atins scopul, avand in vedere feed-back-ul pozitiv primit din partea elevilor, parintilor si cadrelor didactice. Modul in care copiii au inteles sa reactioneze in situatii potential periculoase ne indreptateste sa plasam aceasta initiativa in categoria programelor de succes care au contribuit la cresterea gradului de siguranta a minorilor”, Ramona DABIJA Comisar sef de politie – Director al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitati, Inspectoratul General al Politiei Romane.

In Polonia, programul „Puchatek Safety Academy” (Academia Siguranţei Puckatek) este organizat anual inca din 2009 de catre Grupul Maspex (din care face parte compania Maspex Romania) prin brandul Puckatek. La cele 9 ediţii organizate pana acum au participat 1.950.000 de elevi de clasa I din Polonia.

Detalii privind desfasurarea proiectului pot fi urmarite pe www.scoalatedi.ro