Institut Esthederm Paris - lansare exclusivistă pe piața saloanelor beauty din România

Comunicat de presă

Miercuri, 6 iunie 2018, owneri, manageri si esteticiene din centre de înfrumusețare de top, reprezentantii NAOS SKIN CARE – INSTITUT ESTHEDERM PARIS in Romania s-au reunit in frumoasa vilă in stil eclectic Maison 13 din centrul Bucureștiului pentru a spune Soyez le bienvenu brandului francez de cosmetica Institut Esthederm Paris.

Nume consacrat deja pe marile piete beauty din intreaga lume, Institut Esthederm Paris a câștigat încrederea celor mai exigente cliente, reputatia sa datorandu-se faptului ca respecta bioecologia pielii, actionand pe mecanismele naturale , conform filozofiei este fondatorului NAOS, farmacistul biolog Jean-Noel Thorel. Specialist in biologie celulară este o veritabila legendă în lumea cosmeticii, oferind femeilor din intreaga lume și alte branduri precum Bioderma sau Etat Pur.

Brandul beauty francez a organizat astfel un eveniment exclusivist unde au fost invitați reprezentanții centrelor de înfrumusețare de top din București.

Evenimentul a fost deschis de Tatiana Lungu, Marketing Manager INSTITUT ESTHEDERM PARIS in Romania si a continuat cu o structură 2in1, un workshop experiențial unde ownerii si managerii saloanelor de frumusete au aflat despre potențialul ascuns în informația furnizorilor, clienților sau angajaților, în timp ce esteticienele au participat activ la prezentarea celui mai avansat tratament în materie de tehnologii anti-aging: Active Repair, un tratament unic în lume bazat pe Cellular Water (apa celulară).

Grație produselor Institut Esthederm Paris, pielea femeilor își pune în valoare frumusețea, având puterea de a rămâne tânără mai mult timp. Formulele produselor sunt prietenoase și respectă integritatea și sănătatea pielii, asigurând o protecție constantă împotriva îmbătrânirii cutanate, optimizând metabolismul celular.

Începând de astăzi, pielea femeilor din Romania întră în grija brandului francez a cărui linie profesională o veți regăsi doar în saloanele de înfrumusețare de top din București .

Mai multe detalii găsiți pe www.institutesthederm.ro