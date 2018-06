Comunicat de presă

“Let the words of our mouth and the meditation of our hearts / Be acceptable in thy sight here tonight/ By the rivers of babylon, there we sat down / Ye-eah we wept, when we remembered zion.”

La 40 de ani de la momentul lansării, la 40 de ani de când continuă să se audă în boxe, în forma originală sau remixată, și să se descarce de pe site-uri specializate, hit-urile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin” vor răsuna live pe scena Sălii Palatului în data de 28 octombrie. Va fi un mega show aniversar Boney M feat Liz Mitchel, original leader singer.