Varna Beach Years & Years pentru prima data in Bulgaria

Comunicat de presa

Este confirmat - trupa Years & Years face parte din line-up-ul international de la festivalul MTV Varna Beach, care va avea loc pe 12 august 2018, la Varna, Bulgaria.

Varna Beach Festival, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzica din sudul Europei, poate fi escapada de weekend perfecta pentru romanii care vor sa vada si sa asculte live cei mai populari artisti ai momentului. Nisipul fin, artistii preferati si distractia sunt doar la cateva ore distanta!

Britanicii de la Years & Years vor canta pentru prima oara in Bulgaria, iar publicul va putea asculta melodii de pe noul lor album, Palo Santo, dar si hiturile King, Desire si Take Shelter. Din line-up fac parte si celebra Rita Ora, Redfoo si DJ-ii emisiunii Club MTV REWIRE & VARSKI, precum si artisti bulgari: Dara, Krisko, Pavell & Venci Venc, Tita and 4Magic. Mai multi artisti vor fi anuntati in perioada urmatoare.

Cei care vor sa achizitioneze bilete, ale caror preturi pornesc de la 20 euro, dar si un numar limitat de bilete VIP (care includ: prioritate la intrare, locuri speciale, cocktailuri gratis, intrare la After Party si obiecte promotionale), pot accesa: www.mtvpresentsvarnabeach.com/tickets.