Angelina Jolie revine pe marile ecrane in Maleficent II

Comunicat de presa

Filmarile pentru „Maleficent II” – care le are ca protagoniste pe Angelina Jolie si Elle Fanning – au inceput la Studiourile Pinewood si in cateva locatii din Marea Britanie. Noua productie Disney vine in continuarea filmului din 2014, care s-a bucurat de un succes impresionant in randul spectatorilor. Jolie, castigatoarea unui premiu Oscar si a trei Globuri de Aur, intra din nou in pielea personajului zanei misterioase si intunecate, iar Elle Fanning o interpreteaza iar pe printesa Aurora.

Celor doua actrite li se alatura si Michelle Pfeiffer, in rolul reginei Ingrith, precum si Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay si Harris Dickinson in rolul printului Phillip. Filmul este regizat de Joachim Rønning, cel care a regizat si „Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar”, iar scenariul este realizat de Linda Woolverton („Alice in tara Minunilor”, „Frumoasa si Bestia”), Micah Fitzerman-Blue si Noah Harpster. Jolie nu joaca numai rolul unui personaj-cheie in noua poveste, ci este si producatoarea filmului, alaturi de Joe Roth.

Firul povestii continua dupa cativa ani de unde ne-a lasat primul film „Maleficent”, in care spectatorii au aflat cum si de ce a ajuns zana sa fie unul dintre cele mai de temut personaje din Universul Disney, si cum a ajuns sa o blesteme pe micuta Aurora. „Maleficent II” exploreaza relatia complexa dintre zana intunecata si Aurora, in incercarea lor de a proteja creaturile magice din tinut.