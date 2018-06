Orășelul Jucăriilor EduClass.ro este deschis pe 1 iunie!

Orășelul Jucăriilor educative și creative, noul showroom EduClass.ro de pe Bd. Unirii nr. 9, este destinația ideală de 1 Iunie, pentru părinții și copiii care vor să aleagă jucarii educative, să se bucure de surprize și de reduceri la jucării.

Toate jucăriile din showroom vor putea fi achiziționate cu reducere de 15%, doar pe 1 Iunie, în timp ce micuții vor fi întâmpinați cu bomboane și multe surprize pregătite de echipa EduClass.ro.

Showroom-ul EduClass.ro este situat în zona Unirii și găzduiește peste 2000 de produse creativ-educative destinate copiilor. Spațiul este prietenos, vesel și colorat, cu un peisaj care amintește de orașele din desene animate. Noul showroom Edu Class găzduiește jucării educative complexe pentru toate vârstele, de la bebeluși de câteva luni, până la copii de 10 ani sau mai mari. Acestea dezvoltă abilități precum creativitatea, imaginația, limbajul, dar și spritul de echipă.

Un nou brand de jucării educative pe EduClass.ro: Learning Kitds

Echipa EduClass acordă o atenție deosebită procesului de selecție a modelelor de jucării, cautând permanent branduri noi, din aceeași sferă a jucăriilor inteligente.

Cele mai noi jucării educative disponibile la EduClass.ro sunt seturile Learning Kitds, o serie de jocuri care dezvoltă abilități din 6 categorii: gândire matematică, artă, lingvistică, cunoaștere, fizică și știință. Fiecare joc se focusează pe un alt aspect al gândirii. Jocurile din serie le deschid micuților dorința de cunoaștere și învățare.

Jocurile Learning Kitds au prețuri între 29 lei si 52 lei, iar pe 1 iunie beneficiază de reducere de 15% pentru achizițiile în showroom, fiind astfel un cadou ideal pentru copii cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor.

Despre Edu Class

Înfiinţată în anul 2010, compania Edu Class este una dintre cele mai importante de pe piaţa românească de profil, cu o dezvoltare constantă şi susţinută în ultimii ani.

Importatorul de jucării şi jocuri educative pentru copii, care administrează www.educlass.ro, pune la dispoziţia consumatorilor produse pentru diverse categorii de vârstă, de la cele pentru bebeluşi, la cele educative pentru copii de peste 14 ani.

Printre brandurile comercializate de Edu Class se numără Amewi, BigJigs, Brickadoo, Chalk and Chuckles, Dino, Dino Bikes, Educational Insights, ErichKrause, Fehn, Feuchtmann, Fisher Price, Galt, Gowi, Happy Cube, Learning Resources, Little Learner, Malinos, Rubies, Sassi.