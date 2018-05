Centrul comercial Drumul Taberelor sarbatoreste copiii de azi si de ieri!

Comunicat de presa

In perioada 1 – 2 iunie Centrul Comercial Drumul Taberelor a pregatit un program plin de activitati creative si distractive dedicate intregii familii, pentru a sarbatori copiii de azi si de ieri, impreuna !

Parintii isi doresc tot mai mult sa le ofere copiilor experiente cat mai diverse, care servesc drept catalizatori pentru o dezvoltare cognitiva armonioasa. Astfel, Centrul comercial Drumul Taberelor organizeaza o serie de evenimente care se concentreaza pe activitati creative si spectacole urbane, dedicate timpului de calitate petrecut in familie!

’’1.000 de copii, 1.000 de desene, 1.000 de premii delicioase la noul Food Court al comunitatii’’ este un eveniment special care va avea loc in data de 1 iunie, intre orele 10:00 - 21:00. Primii 1.000 de copii, cu varsta cuprinsa intre 4 – 14 ani, care locuiesc in cartierul Drumul Taberei, sunt invitati sa vina cu desenul despre locul preferat din cartier si vor fi rasplatiti cu surprize instant. Pregatim premii delicioase pentru 1.000 de copii care ne invata 1.000 de feluri noi de a vedea cartierul Drumul Taberei.

In perioada 1 - 2 iunie, intre orele 10:00 - 18:00, in centrul comercial vor avea loc activitati dedicate celor mici si mari: jocurile copilariei, ateliere de reciclare creativa, spectacole de magie, dansuri de breakdance, balet si dans pe role sustinut de elevii scolii de Dans Dia Dance precum si spectacolul Unde a disparut chitara magica. Centrul comercial le pune la dispozitie spatiul, jocurile, atmosfera, dar mai ales, buna dispozitie şi cheful de joaca, intr-o doza extinsa pentru intreaga familie.

Daca un copil rade de 300 de ori pe zi, iar un adult de mai putin de 20 de ori, in 1 iunie nu ar trebui sa sarbatorim Ziua Copilului, ci Ziua copiilor de ieri si azi. Vino in 1 iunie la Centrul Comercial Auchan Drumul Taberei, care va deveni in curand Drumul Taberelor, sa ne bucuram impreuna desenand pe asfalt, sarind coarda, jucand sotron sau impletind codite.

Ii asteptam pe toti in noul Food Court al comunitatii, pozitionat la parterul centrului comercial, langa cafeneaua Starbucks, sa sarbatoreasca bucuria copilariei alaturi de cei dragi!

Pe 1 si 2 iunie ne bucuram de Drumul Taberei cu ochi de copii!

Regasiti mai jos programul complet al evenimentelor, impreuna cu vizualul campaniei atasat. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati:

https://www.facebook.com/DrumulTaberelor/

Programul evenimentelor:

Vineri, 1 iunie



09:00 - 20:00 - De 1 iunie descoperim frumusetea cartierului prin ochii celor mici! Te invitam cu desenul tau despre locul preferat din cartierul Drumul Taberei in centrul comercial din strada Brasov, nr. 25 si noi te premiem instant cu un meniu savuros la restaurantele din noul Food Court!

10:00 - 12:00 - invatam sa desenam mandale cu Andreea Aron!

11:00 - 11:30 - Pasionat de breakdance? Trupa #BadGirls vine cu un spectacol de dans la scena #DrumulTaberelor

11:30- 13:30 - Daca muzica este pasiunea ta, vino sa participi la un super show de percutie sustinut de Mishu Axinte!

12:00 - 18:00 - Fa-ti o poza la photobooth si pune-o pe Facebook!

14:00 -14:30 - Esti pasionat de dans? Vino sa participi la un super show de dans alaturi de scoala de dans ”DiaDance”

14:30 - 15:00 - scoala de dans ”DiaDance” ti-a pregatit un #FlashMob special! Hai sa participi si tu!

15:00 - 15:30 - Spectacol de muzica sustinut de trupa #Mazdrunka

15:30 - 16:00 - #AniriDans ne incanta cu dansurile contemporane si moderne

17:00 - 17:30 - Spectacol muzical de rock alaturi de #AcademiadeRock!

18:00 - 18:50 - Magicianul Valentino vine sa fure atentia cu trucurile sale senzationale!



Sambata, 2 iunie



10:00 - 11:00 - Copiii se invioreaza pe ritmuri de Zumba alaturi de #ElementsFitness

11:00 - 11:45 - Atelier de reciclare creativa alaturi de Elena Santos!

11:00 - 12:00 - Atelier robotica „Oare ce poate face un robot?”

12:00 - 12:45 - Spectacol interactiv pentru copii cu Dana Predu

13:00 - 13:20 - Moment artistic cu tanara gimnasta, vicecampioana nationala - Erika Parvu

13:30 - 14:00 - Spectacol de dans alaturi de trupa #SilverDance!

14:00 - 15:00 - Spectacol de teatru si canto realizat de elevii de la scoala Arlechino

15:00 - 16:00 - Atelier Floristica Conil

16:00 - 16:30 - Spectacol scoala Conil

17:00 - 17:30 - 53 de copii de la #DancePlanet ne vor bucura cu un spectacol de dans!

17:30 - 18:20 - Magicianul Valentino vine sa fure atentia cu trucurile sale senzationale!