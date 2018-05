Calatoreste intr-o galaxie indepartata cu „SOLO: O poveste Star Wars”

Comunicat de presa

Imbarca-te si tu la bordul navei Millennium Falcon alaturi de cel mai iubit mercenar din galaxie. Vei avea parte de calatorii de neimaginat, in mult-asteptatul film „Solo: A Star Wars Story", in care aventura si scenele de lupta superbe se imbina perfect cu iubirea.

Avanpremiera celei mai noi productii din Universul Star Wars – distribuita in tara noastra de Forum Film România – a avut loc aseara in sala T IMAX de la Cinema City din AFI Cotroceni.

Spatiul evenimentrului a fost neincapator pentru cei aproape 400 de jurnalisti si influentatori care au venit la avanpremiera având un look tipic fanilor Star Wars. Invitatii au fost intâmpinati de catre holograma simpaticului Chewbacca, prezenta acestuia stârnind reactii neasteptate, entuziasm si generând numeroase fotografii si live-uri in social media.

Punctul culminant al evenimentului a fost atunci când cei prezenti s-au bucurat de interactiunea speciala cu Darth Vader, Kylo Ren si echipa lui formata din Cavaleri Jedi, Ofiteri Imperiali, Admiralul Holdo si Rey. Acestia au testat puterea fortei, s-au luptat cu lightsaber-urile si au intrat in atmosfera specifica filmelor Star Wars.

Mihai Gainusa, Petre Fumuru, Skizzo Skillz, Sonia Argint-Ionescu, Horatiu Ionescu, Alin Galatescu, Iulia Verdes, serban Copot, Simona taranu, Andrei Leonte, Daniel Nitoiu, Kinga Varga, Ramona Solomon, Ioana Flora si Andrei stefan au raspuns invitatiei, bucurandu-se de energia fanilor Star Wars.

Filmul „Solo: O Poveste Star Wars” este distribuit de Forum Film România si va fi disponibil in avanpremiera la cinema din seara datei de 24 mai, in format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D si Dolby Atmos, in varianta subtitrata si dublata.

Pentru o vizionare cu adevarat spectaculoasa, urmareste aventurile tânarului Han Solo in cele mai captivante formate de cinema, IMAX si 4DX, disponibile doar la Cinema City. Universul Star Wars te poarta dincolo de limitele imaginatiei, asa ca doar ecranul imens din sala T IMAX si sunetul care zguduie pamântul te pot transpune cu adevarat in centrul actiunii, pentru o experienta cinematografica de neuitat. Chiar Emilia Clarke, cea care o interpreteaza pe Qi’ra, recunoaste: „Este un film monumental, iar daca vrei sa il vezi, daca chiar vrei sa il vezi cu adevarat si sa fii in mijlocul personajelor, atunci trebuie sa il vezi in IMAX”.

Daca nu ai experimentat efectele si scaunele mobile din sala 4DX, acum e momentul. Scenele de urmariri la bordul navei Millennium Falcon se vor simti la intensitate maxima in format 4DX – adrenalina va creste cu fiecare rasucire si intoarcere, iar vântul care iti va suiera pe la urechi si ceata care va acoperi sala de cinema te vor face sa te simti ca si cum ai ajuns pe Vandor. Miscarile de ridicare ale scaunelor, sincronizate cu actiunea de pe ecran, te vor ajuta sa continui cursa periculoasa, ca si cum ai mânui o arma spatiala intergalactica.