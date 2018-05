'Satra - Noi, tiganii', productie de 1.000.000 de dolari, vine in premiera in Romania

Comunicat de presa

Pentru prima data pe o scena din Romania, Teatrul de Stat ROMEN de la Moscova aduce in fata publicului nostru o productie impresionanta, in data de 4 noiembrie, la Bucuresti – Sala Palatului.

Teatrul Tiganesc sau Teatrul ROMEN s-a bucurat de un deosebit succes international in toata Europa. Prezenti pentru prima data in Romania, rusii promit un show grandios: “Exotismul acestei culturi, poate si putin din misterul ei, dar mai ales traditiile au fascinat mereu. Ganditi-va la pasiunea cu care traiesc, la chintesenta nomadismului lor, la arta de a ghici si ce sta in spatele ei, la povestea coloritului portului lor, la regulile si ruptura asta care se face mereu intre trecutul care pare sa nu se poata adapta prezentului. Iar ce poate fi mai potrivit decat provocarea de a spune toate astea prin muzica si dans? Pentru poporul roman venim cu sufletul deschis si stim ca vom reusi sa aducem mesajul aproape de cei care vor fi in sala. Va asteptam pe 4 noiembrie sa vedeti ceea ce nu ati mai vazut vreodata”, spune Bobrov Paul - Directorul Teatrului Romen.

Productia este uluitoare si la nivel de resurse umane si investitie. Rusii vor veni cu un tir alocat doar transportului costumelor, plus un numar de aproximativ 100 de persoane care pun in scena spectacolul. Presa internationala a avut doar cuvinte de lauda precum “fabulos”, “de neimaginat”, “uluitor”. “The Sun” a notat: “Nu am crezut ca putem vedea ceva care sa para cadre reale de film puse pe scena!”

Costul show-ului “Satra – Noi, tiganii” este estimat la 1.000.000 de dolari.

Peste 75 de kg de aur ajung la Bucuresti

Productia fabuloasa, marca a scolii de inalta clasa rusesti, va aduce muzica, dansul, coregrafia si scenografia unei uluitoare povesti! In cadrul spectacolului 50 de artisti imbraca peste 120 de costume ca sa reaminteasca de intreaga instorie tumultoasa a tiganilor, cat si datinile si obiceiurile acestora. Cel de-al 13-lea trib pierdut din Cartea Genezei va performa pe scena Salii Palatului in noiembrie.

Nemaiintalnit pana in prezent la un show de gen, Teatrul Romen va aduce pentru punerea in scena a spectacolului “Satra – Noi, tiganii” peste 75 de kg de aur sub forma de bratari, cercei, salbe, curele, etc.

De la jarul nestins din campia vasta a Siberiei pana la palatele de clestar ridicate in Rusia, istoria tiganilor va fi interpretata timp de 2 ore prin dans, muzica și port.

Biletele s-au pus in vanzare pentru Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - 250 lei

Categoria 2 - 200 lei

Categoria 3 - 150 lei

Categoria 4 - 100 lei

Categoria 5 - 70 lei

Biletele se pot achizitiona Online: Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro Myticket.ro si in reteaua magazinelor partenere, la casa de bilete a Salii Palatului.

Pentru spectacolul din Chisinau:

Categoria 1 - 450 lei Moldovenesti

Categoria 2 - 350 lei Moldovenesti

Categoria 3 - 250 lei Moldovenesti

Categoria 4 - 150 lei Moldovenesti

Biletele se pot achizitiona Online de pe Iticket

