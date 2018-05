Liviu Teodorescu: Am invatat inca o data ca muzica sparge barierele limbajului 

comunicat de presa

Liviu Teodorescu a iesit pentru o cateva zile din studioul de inregistrari, si-a luat chitara si a plecat la Dubai. Un loc pe care nu il mai vizitase. Spune mereu despre sine ca este atat de inalt, incat nu avea cum sa nu isi planifice o vizita la Burj Khalifa. Pentru ca adora sporturile extreme, Liviu nu a ratat un moment de maxima adrenalina la XLine – cea mai lunga tiroliana urbana din lume. De la cantat nu s-a putut abtine si a facut-o in superba zona La Mer si in souk-ul (bazarul) de aur. S-a bucurat ca un copil de Acvariul din Dubai Mall, unde a privit in ochi mai ales rechinii. O fire adaptabila si prietenoasa, artistul nu putea sa nu imbrace portul traditional si sa mearga in Orasul Vechi pentru a targui prin souk-urile arabesti. Nu a luat condimente, insa a negociat la sange pentru cel mai mare inel de aur din lume. A experimentat parcurile de distractii Motiongate si Bollywood din Dubai Parks and Resorts, IMG World of Adventures, ce mai mare parc thematic interior din lume si nu s-a putut abtine sa nu manance o delicatesa a Emiratului: burger-ul din camila.

Mai mult decat un oras

Dubai i-a creat confuzie. Contrastul dintre metropola si partea veche este ametitoare. “Contrastul dintre nebunia vietii urbane si frumusetea istoriei Dubaiului este atat de mare, incat, in prima instanta, nu le poti intelege simultan. Pe mine ma bucura mult natura si viata spontana, asa ca am apreciat cel mai mult experienta din Desert Safari, cina in desert, camilele, shisha, apusul de soare si imensitatea rosie de nisip. Mai mult decat cladirile inalte si metropola super dezvoltata, dar asta tine doar de mine si de preferintele mele. Dubai e un oras minunat, prin prisma faptului ca e mai mult decat un oras. Ai istorie si modern in acelasi loc. Ai lux si desert la distanta de cativa kilometrii. Asta mi-a placut la Dubai. Contrastele astea care iti largesc enorm paleta de activitati pe care le poti desfasura. Te poti simti bine si daca ai venit sa experimentezi ceva nou, in papuci si cu un ghiozdan in spate, si daca ai in buzunar un portofel cu 30 000 de euro, cu care nu mai vrei sa te intorci acasa. Nu stiu daca poti ajunge la Dubai si sa te intrebi "si acum eu ce fac". Unde iti arunci privirea, ai ceva de facut. E un oras intens, cu plaja, mare, desert, zgarie-nori. Privesti pe geamul masinii si ai senzatia ca ai ajuns pe alta planeta – FARA caldura va rog .”

63 de kg de aur pentru iubita

Ajuns in partea veche a Dubai, Liviu s-a imbracat in arab si a negociat pentru cumparaturi. L-a tentat cel mai mare inel de aur din lume! “M-am imbracat in arab ca sa fiu mai aproape, sa ma simt mai implicat. Asta, insa, nu m-a ajutat la negocierea celui mai mare inel de aur din lume. Am renuntat la gand cand mi-am dat seama ca, oricum, nici macar iubita mea nu are 63 de kg, asa ca la ce bun sa-i iau inelul. Ii iau unul mai usor cand o sa fie nevoie, dar la fel de scump :))”

Si daca asta nu i-a ridicat tensiunea, cu siguranta a facut-o experienta de a zbura la propriu peste Dubai. Liviu a fost echipat si “aruncat” pe XLine – cea mai lunga tiroliana urbana din lume. O experienta wow ce l-a facut nu doar sa se simta, ci si sa isi ia pozitia de zbor a lui Superman. Ceva fantastic care l-a lasat mut cateva scunde!

De la cantat in strada la India

Liviu avea un of inainte de a ajunge in Dubai. Nu cantase niciodata pe strada! “In Romania am ajuns cunoscut destul de devreme si nu am apucat sa ma exprim in cel mai rudimentar mod: cantatul pe strada. Am facut asta, in schimb, in centrul vechi al Dubaiului, in fata unui public format din arabi, indieni, japonezi, africani, toate natiile posibile. Unde mai pui ca am cantat piesele mele, in romana si, cu toate astea, tot au vrut poze dupa. Au fost extraordinar de primitori, de receptivi la muzica, iar limbajul nu a fost o bariera in nici un fel.” Din pacate, insa, nu a antamat niciun concert, insa a primit o invitatie in India. “Un domn indian mi-a facut o invitatie oficiala la el acasa, in India, si mi-a promis cazare gratis, daca imi iau chitara si cant familiei lui seara, inainte de culcare :))”

Odata in viata

Ajuns in cel mai renumit restaurant unde se gateste burger de camila, Liviu nu a avut retineri sa guste celebra delicatesa. Recunoaste, insa, ca nu ar mai incerca din nou. “Pentru ca in aceasi zi in care am mancat burgerul, am intalnit niste camile, la Safari, in desert. Carnea in sine nu e rea, am auzit ca e chiar hranitoare. Dar camilele au niste ochi asa de blanzi, incat a le manca e ultimul lucru pe care iti vine sa-l faci cand le vezi.”

Copil versus adult

In Motiongate, unul dintre multele parcuri de distractii din Dubai Parks and Resort, lui Liviu Teodorescu i-au placut cel mai mult la Hunger Games si Madagascar. “Ultimul, in special, a fost atat de palpitant, incat dupa ce s-a terminat, in toata adrenalina aia, am vrut sa ma mai dau o data. Atmosfera parcului e minunata, relaxata, personalul super amabil si fara sa ceara ceva la schimb, asta iti face plimbarea prin parc super comoda si relaxanta. Si, daca ai ceva sange in instalatie, nu o sa te poti abtine sa nu incerci si IMG Worlds of Adventure, cel mai mare parc de distractii interior din lume, unde atractiile or sa iti pompeze adrenalina in sange, garantat.”

Despre experienta Dubai, Liviu Teodorescu spune ca a fost intensa. “Am descoperit mentalitati noi, obiceiuri interesante si locuri care pur si simplu m-au lasat cu gura cascata. De la Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din Dubai si simbolul dezvoltarii urbane, la caldura desertului, distanta e scurta si mintea mea a acceptat cu greu apropierea asta. Sedinta foto din desert a fost o provocare, care a meritat. Am cantat pe strada piesele mele si am urmarit reactiile oamenilor care nu intelegeau nimic din versuri, dar se bucurau de muzica si atat. Am invatat inca o data ca muzica sparge barierele limbajului, am trait asta pe pielea mea cand oameni de diferite nationalitati, spectatori la show-ul meu stradal, au venit sa faca poze cu mine. Mi-am dat seama ca lumea e inca buna, si ca daca noi traim in majoritatea timpului in globul nostru de sticla, nu inseamna ca putem ignora ce se intampla in afara lui.”