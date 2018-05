Catalin Botezatu lanseaza o colectie vestimentara estivala exclusiv in magazinele Kaufland Romania

Comunicat de presa

Cu un portofoliu de piese vestimentare esentiale si lenjerie de corp pentru barbati, ce poarta semnatura renumitului designer, colectia vine in intampinarea celor care vor sa isi reimprospateze garderoba de vara, fara a le limita bugetul de vacanta.

Cu imprimeuri cool, typography sau motive florale, in culori vesele sau naturale, piesele sunt perfecte pentru zilele calduroase de vara. Colectia se remarca prin versatilitate, astfel ca tricourile pot fi asortate usor la orice tinute, fiind potrivite tuturor varstelor.

Designerul propune tinute lejere si confortabile, materialele avand in compozitie bumbac (minimum 95%) sau bumbac organic - si sunt puse la dispozitia clientilor Kaufland la un pret accesibil.

„Vara e veselie! E mare, soare, vacanta! Am gandit aceasta colectie inspirat de efervescenta verii, de bucuria pe care o starneste in fiecare dintre noi. Sunt piesele acelea vestimentare usor de aruncat in bagaj, tricourile acelea care se potrivesc in orice moment al zilei, pe care mai apoi le privesti ca pe niste amintiri frumoase. Pentru ca fiecare vara aduce cu ea povesti de neuitat!" a declarat Catalin Botezatu.

„Suntem incantati sa extindem parteneriatul cu Catalin Botezatu, unul dintre cei mai apreciati designeri romani, si ramanem deschisi sa legam noi parteneriate la nivel local. Ne bucuram ca prin aceasta colaborare reusim sa oferim clientilor o calatorie in lumea stilului, la un pret avantajos si fara sa facem rabat de la calitate”, a declarat Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland Romania.

Colectia Style by Catalin Botezatu este disponibila exclusiv in reteaua de magazine Kaufland Romania, unde beneficiaza de un raft dedicat, special amenajat.