Kaufland Romania organizeaza ateliere de apicultura pentru copii, in cadrul proiectului Gradinescu

Comunicat de presa

Din dorinta de a familiariza copiii si adultii cu gradinaritul si posibilitatea de a avea o alimentatie sanatoasa chiar si in mediul urban, Kaufland Romania continua proiectul ,,Gradinescu” - prima retea de gradini urbane comunitare, dezvoltata in parteneriat cu Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania – si lanseaza o noua campanie cu scop educational: ,,Save the bees”.

In cadrul acesteia, specialistii ,,Gradinescu’’, impreuna cu Asociatia Pentru Protectia Albinelor si a Polenizatorilor Salbatici, vor organiza o serie de 15 ateliere educationale despre albine, dedicate copiilor din scolile si gradinitele din Bucuresti, precum si comunitatilor din jurul retelei de gradini urbane.

Pentru ca 20 mai este ,,Ziua mondiala a albinei”, seria de ateliere va incepe marti, 22 mai 2018 si va avea loc in gradina urbana comunitara din spatele magazinului Kaufland Bucurestii Noi (Bd. Bucurestii Noi, nr. 50B).

In cadrul atelierelor, copiii vor avea ocazia sa observe pe viu albinele, sa le descopere privindu-le de la cativa centimetri distanta, in siguranta, prin peretii unui stup transparent.

Cei mici vor putea sa interactioneze cu uneltele apicultorului, vor putea imbraca un costum de apicultor creat pe marimea lor, vor afla cum se culeg mierea si polenul si cum se produc toate celelelte ,,minuni” ale stupului, toate sub indrumarea specialistilor. Acestia vor sustine demonstratii, iar invitatul special al evenimentului va fi dr. stefan Stangaciu, Presedinte al Societatii Romane de Apiterapie.

Atelierele sunt gratuite si sunt organizate in cadrul proiectului ,,Gradinescu”, dezvoltat de Kaufland Romania in parteneriat cu Institutul National de Permacultura, din dorinta de a oferi comunitatii acces la cunoasterea, ingrijirea si protejarea naturii.

,,Ne bucuram sa dezvoltam proiectul < > gazduind noua serie de ateliere educationale de apicultura pentru cei mici. inca de la inaugurarea proiectului, in gradinile urbane din reteaua Kaufland Romania au avut loc diferite evenimente care au adus comunitatea mai aproape de natura: de plantare, de ingrijire, de celebrare a recoltei, ateliere tematice, evenimente de recreere in gradina, cinematograf in aer liber sau pur si simplu intalniri la iarba verde. Proiectul a pornit din dorinta de a ne bucura mai mult de spatii verzi, de linistea naturii si de a invata impreuna cum sa o pretuim, promovand un nou tip de responsabilitate sociala si de mediu”, declara Katharina Scheidereiter, Manager CSR Kaufland Romania.

,,Cei mici vor avea posibilitatea sa afle mai multe despre albine si importanta lor in viata noastra. De obicei, copiii sunt fascinati si foarte curiosi sa afle informatii despre viata albinelor dintr-un stup, iar aceste ateliere ofera sansa unei experiente educative inedite, prietenoase si cu impact semnificativ asupra felului in care ei vor intelege rolul micilor vietuitoare in sustinerea vietii pe Pamant”, spune Marian Stoica, reprezentant al Asociatiei Pentru Protectia Albinelor si a Polenizatorilor Salbatici.

„Prin campania < > si colaborarea cu specialistii in apicultura ne dorim sa aducem bucurie celor mici, dar si sa ii sprijinim pe cei mari, locuitori ai zonelor din jurul retelei de gradini urbane, pentru ca proiectul < > promoveaza grija fata de natura, spiritul comunitar si sustine dezvoltarea agriculturii din orase, prin propriul exemplu”, declara IonutBadica, coordonatorul proiectului “Gradinescu” si Presedinte al Asociatiei Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania.

Primele evenimente din seria de Ateliere de Apicultura, din cadrul campaniei ,,Save the bees” – Gradinescu, vor avea loc:

22 mai 2018, ora 16:00 - in gradina urbana Gradinescu din spatele magazinului Kaufland din Bucurestii Noi;

23 mai 2018, ora 18:00 - in gradina urbana Gradinescu din cadrul magazinului Kaufland Oltenitei (soseaua Oltenitei, nr. 388);

29 mai 2018, ora 18:00 - in gradina urbana Gradinescu din cadrul parcarii magazinului Kaufland Barbu Vacarescu (str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144);

29 mai 2018, ora 10:00 - la scoala nr. 136;

23 mai 2018, ora 10:00 - in gradina din cadrul scolii nr. 143;

31 mai 2018, ora 10:00 - in gradina din cadrul scolii Ferdinand;

Calendarul complet va fi disponibil pe www.gradinescu.ro si pe https://www.facebook.com/Gradinescu/

Bine de stiut:

Atelierele au o durata de 60 minute si se organizeaza pentru maxim 30 de participanti/editie.

Cei interesati sa participe trebuie sa se programeze cu cel putin sapte zile inainte, pe www.gradinescu.ro.

Atelierele de Apicultura se vor desfasura in gradinile urbane din cadrul retelei “Gradinescu” si, la cerere, la sediul gradiniţelor sau scolilor din apropierea gradinilor urbane, contactand organizatorii pe www.gradinescu.ro.

Seria de ateliere de apicultura este organizata de Kaufland Romania si Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania, in parteneriat cu Societatea Romana de Apiterapie, Asociatia pentru Protectia Albinelor si Polenizatorilor Salbatici si Asociatia pentru Protectia Albinelor La Stupina.