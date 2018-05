Comunicat de presa

Descoperim astfel cum se imprieteneste cu Chewie si in ce imprejurari il intalneste pe Lando Calrissian, un impatimit al jocurilor de noroc. Noua superproductie insumeaza o serie de intamplari neasteptate, precum si o calatorie a unui personaj care are toate calitatile unui erou, insa le ascunde sub fatada unui mercenar charismatic, dar nepasator.

Filmul „Solo: O Poveste Star Wars” este distribuit de Forum Film Romania si va fi disponibil in avanpremiera la cinema din seara datei de 24 mai, in format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D si Dolby Atmos, in varianta subtitrata si dublata. Biletele s-au pus deja in vanzare in cinematografele partenere.

Distributia este formata din actori cunoscuti si indragiti de public, dar va veti bucura si de actori tineri, care aduc un suflu nou si o energie molipsitoare. Producatorii s-au vazut in fata unei mari provocari atunci cand au inceput sa caute actorul perfect pentru a-l interpreta pe tanarul Solo.

„Harrison Ford este unic si a interpretat acest rol mult timp, facand o treaba excelenta, iar acest lucru a venit ca o mare responsabilitate pentru noi. Nu am cautat pe cineva care sa semene cu el, am vrut un actor care sa se identifice cu anumite caracteristici care il fac pe Han sa fie atat de rebel si de iubit de spectatori”, spune producatoarea Kathleen Kennedy.

Alden Ehrenreich a fost unul dintre primii actori pe care producatorii l-au vazut si i-a cucerit pe loc. „Alden a reusit intr-un timp foarte scurt sa atinga niste aspecte si particularitati care fac acest personaj atat de special, fara a-l imita pe Ford. A reusit sa surprinda esenta si spiritul acestui hoinar rebel. Este amuzant, cool si foarte aratos. Are toate calitatile pentru acest rol, dar si o vulnerabilitate specifica lui Solo”, marturisesc producatorii.

La polul opus o gasim pe Emilia Clarke, cunoscuta de public pentru rolul sau din seria „Game of Thrones”, dar si din drama romantica „Me Before You”. in acest film, facem cunostinta insa cu Qi’ra, prima iubire a lui Han – un personaj enigmatic, care ascunde multe secrete. Poate oare Solo sa aiba incredere in ea? Aflam la cinema, in curand.