Holiday by Marks & Spencer, o nouă colecție perfectă pentru vacanță!

Comunicat de presă

Atrage toate privirile cu noua colecție Marks & Spencer, perfectă pentru o zi de vacanță petrecută la malul mării sau pentru o zi însorită la piscină. Colecția cuprinde toate elementele esențiale pentru vacanță, elegante și confortabile, fie că vorbim despre un costum de baie statement, un costum colorat din două piese sau un costum de baie întreg cu printuri chic. Colecția versatilă pune accentul pe detalii de care te vei îndrăgosti, nuanțe de sezon și imprimeuri inedite care vor deveni accesoriile preferate.

Inovații

Noua colecție Marks & Spencer include o serie de inovații care te vor ajuta să obții ușor outfituri chic de vară.

Tehnologia Swimsculpt realizată cu ajutorul unei țesături italienești premium îți va sculpta corpul pentru ca tu să te bucuri de zilele călduroase la piscină. De asemenea, materialul se usucă foarte repede, pentru a te bucura de un plus de confort.

Tehnologia Cool Comfort te va proteja de căldură, păstrând umezeala departe, chiar și atunci când suprapui mai multe piese vestimentare.

Tehnologia Secret Slimming te va ajuta să ai o siluetă elegantă, care îți va oferi un plus de încredere atunci când mergi la piscină. Țesătura din micro-fibră foarte ușoară asigură un plus de confort și te va face să te simți bine în pielea ta indiferent unde îți petreci vacanța.

Colecția de costume de baie

În această vară, toate colecțiile de costume de baie au fost concepute pentru a se potrivi perfect siluetei tale. Cupele sutienelor au integrate tehnologiile Marks & Spencer, garantând astfel sustinere, încredere și confort. Designul feminin îți va defini elegant silueta și îți va spori încrederea de sine.

Costumele de baie clasice sunt concepute cu un twist contemporan, fiind accesorizate cu detalii din dantelă. Printurile tropicale și modelele inedite îți vor transforma complet look-ul de plajă. Selecția de bikini oferă o gamă largă de stiluri potrivite pentru orice silueta. Fiecare element a fost creat special pentru a conferi confort și pentru a ascunde imperfecțiunile sau pentru a acoperi semnele inestetice post operatorii.

Piese vestimentare pentru plajă

Dincolo de costumele de baie, există foarte multe opțiuni pentru outfiturile de vară, cu care vei putea merge de la plajă, direct la bar. Culorile de sezon, cum ar fi nuanțele de roșu sau roz se regăsesc în colecția de cămăși, iar dungile in trend se potrivesc perfect cu rochiile elegante sau pe pantalonii tip culottes. Cu piesele și materialele din noua colecție, vei obține un look feminin, perfect pentru plajă. Totodată, articolele din in sunt un must în aceast sezon și nu trebuie să-ți lipsească din garderobă.