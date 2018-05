Farmec isi consolideaza pozitia de lider pe piata produselor depilatoare

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, isi mentine pozitia de lider pe segmentul in plina ascensiune al produselor depilatoare, detinand in 2017 o cota de 48,4% in valoare si de 50,9% in volum*, conform datelor Nielsen. Gama Farmec Depilatoare se situeaza in ultimii ani pe prima pozitie a acestui segment, cele mai vandute produse fiind benzile si cremele depilatoare, alternative rapide din punct de vedere utilizare.

„Mentinerea unei pozitii de top in industria cosmetica presupune adaptarea la preferintele si necesitatile consumatorilor, prin lansarea de produse performante si de incredere. Iar reconfirmarea statutului de lider de piata al gamei Farmec Depilatoare reprezinta o dovada a activitatilor noastre de modernizare si dezvoltare continua a liniei, pe baza ingredientelor de ultima generatie si a inovatiilor in ceea ce priveste modul de utilizare si prezentare. Piata produselor depilatoare este una dinamica, in plina expansiune, iar exigentele tot mai accentuate ale consumatorilor contribuie la ridicarea standardelor din acest sector. Bazandu-ne pe ultimele trenduri de consum, preconizam o evolutie a subcategoriei de produse care contin ceara cu aplicare la rece si ceara cu incalzire in cuptorul cu microunde. in dezvoltarea pe care o planificam pentru gama Farmec Depilatoare vom viza si aceste subsegmente. Ne propunem sa revenim cat mai curand cu noutati, de care sa se bucure consumatorii nostri”, a declarat Claudia Palacian, Manager de Produs Farmec.

Gama Farmec Depilatoare contine produse variate, adresate tuturor tipurilor de epilare. Astfel, consumatorii pot opta pentru creme depilatoare, benzi pentru fata sau corp, ceara cu incalzire in cuptorul cu microunde, ceara cu incalzire pe foc, perle de ceara, roll-on geluri si solutii de curatare a cerii dupa epilare, cat si accesorii pentru epilare.

Toate produsele Farmec Depilatoare au actiune rapida si eficienta sporita, continut ridicat de ingrediente active care contribuie la imbunatatirea tolerantei la nivelul pielii, conferind dermei hidratare, catifelare si protectie. Mai mult, in componenta gamei exista produse cu o viteza de actiune avansata, lasand o senzatie de prospetime si un parfum placut in doar trei minute de la aplicare.

Farmec Depilatoare contine 3 subgame distincte, destinate diverselor tipuri de piele: linia de depilatoare cu extract de Orhidee pentru pielea normala, cu extract de argan pentru pielea deshidratata si cu extract vanilie, destinata pielii sensibile. Mai mult, Gama Farmec cuprinde atat produse destinate pielii sensibile a adolescentilor, care au la baza extract de zmeura, cat si produse adresate barbatilor, precum Crema depilatoare cu extract de boswellia serrata.

In ceea ce priveste forma de prezentare, produsele Farmec Depilatoare se regasesc in formate ergonomice, adaptate in functie de zona de aplicare, astfel incat sa fie extrem de usor de utilizat.

In sezonul estival 2018, Farmec isi asteapta consumatorii in cadrul magazinelor de brand Farmec, magazinului online farmec.ro, dar si in hipermarketuri si alte puncte de comercializare, cu oferte promotionale si activari speciale pentru gama Farmec Depilatoare. Gerovital care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (3 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati şi Ramnicu Valcea.