EGO Talks - un debate despre EGO la a II-a ediţie Inspire Other Travelers, un concept unic în România

Comunicat de presă

De la aceste premise a pornit şi Inspire Other Travelers, un concept unic în România, iniţiat şi dezvoltat în Timişoara, un proiect format din mai multe evenimente cu 4 formate diferite: scenă, experienţă, dialog şi profil.

Nicoleta Tudor şi Cristian Philipp sunt creatorii acestui concept care propune o serie de evenimente inedite în Timişoara, cu profesionişti de marcă în domeniul lor de activitate. Cei doi fondatori vin din zone conexe proiectului Inspire Other Travelers: Nicoleta este fost jurnalist, actualmente consultant în Comunicare şi Relaţii Publice, iar Cristian lucrează de peste 15 ani în Dezvoltare Personală, Training şi Consultanţă.

Aşadar, un background destul de solid nu doar pentru a organiza, ci şi pentru a intui ce direcţie să urmeze, dar şi ce invitaţi să invite în oraşul care se pregăteşte intens pentru titulatura de Capitala Europeană a Culturii în 2021.

Dacă prima ediţia a Inspire Other Travelers l-a avut în centru pe Kyle Cease, celebrul actor de comedie şi showman de la Comedy Central din New York, a doua ediţie va avea o temă diferită şi invitaţi pe măsură.

EGO Talks se va desfăşura pe 5 iunie 2018, la Universitatea de Vest din Timişoara, în Sala Aula Magna, începând cu orele 18.00 şi îi are ca protagonişti pe doi dintre cei mai mari specialişti în Psihologie din România: prof.univ.dr. Daniel David şi prof.univ.dr. Ion Dafinoiu. Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul şi realizatorul TV Cătălin Ştefănescu.

Aşadar, un debate mai mult decât interesant şi necesar, în care se vor trata subiecte precum ce este EGO-ul, când apare, cum se manifestă, când ne ajută, poate acţiona în beneficiul sau împotriva noastră - toate trecute prin filtrul a două nume importante în România.

Daniel David este profesor „Aaron T. Beck” de psihologie clinică şi psihoterapie (ştiinţe cognitive clinice) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health.

În prezent este profesor asociat şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, UŞA, un institut de referinţă la nivel internaţional pentru cercetarea şi practica în psihoterapie şi sănătate mintală. Este autorul cunoscutei monografii “Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală”.

Ion Dafinoiu este Profesor Universitar Doctor, decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi preşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană. Este titularul cursurilor: Psihodiagnostic clinic, Psihoterapii scurte, Hipnoză clinică şi terapie ericksoniană, predate la universitatea ieşeană, şi al cursului Research Methods în the Social Sciences, în cadrul masterului european Perspectives on Social Inclusion.

Este coordonator al colecţiei „Psihologie clinică şi psihoterapie” a Editurii Polirom. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Dacă doreşti să afli mai multe despre acest eveniment premium, marca Inspire Other Travelers, poţi accesa pagina de Facebook https://www.facebook.com/inspireothertravelers.ro/ a evenimentului sau site-ul www.inspireothertravelers.ro