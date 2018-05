Levi's sarbatoreste 145 de ani de la lansarea Levi's 501

comunicat de presa

Ziua de 20 mai este numita „Ziua 501®” si pentru a celebra colectia si stilul iconic, Levi's® a creat o editie speciala 501®. Aceasta include blugi editie limitata 501® cu butoni aurii sau colorati, inspirati de istoria Levi's®. Pe langa blugi, colectia include si tricouri, care au o grafica amuzanta, cu semnatura „Button Your Fly!”. Mesajul inscriptionat indraznet pe piept, in culori retro, celebreaza inventia Levi's®, modelul de blugi cu butoni.

"Uau, 145 de ani. Simt ca de fiecare data cand spunem asta trebuie sa ne oprim pentru a reflecta putin. Exista foarte putine produse de imbracaminte in istoria omenirii care pot concura din perspectiva longevitatii. Privindu-l dintr-un unghi antropologic, modelul 501® este ceva ce inspira respect din tot sufletul. Nu cred ca a existat ceva atat de utilizat si testat sau ceva care a avut un impact cultural atat de mare. Este incredibil. In luna mai sarbatorim „Ziua 501®” (ziua de 20 mai 1873 a fost data brevetului nostru pentru nitul de la buzunar) si avem cateva modele speciale 501® care vor ajunge in magazine. Exista o editie limitata 501® - cu un "tiv expresiv", care are Levi's® 501® scris pe margine si butonii aurii. Exista o poveste interesanta in spatele butonilor - am descoperit recent o pereche de 501 headstock 1947, ceea ce inseamna ca nu a fost niciodata purtata. Orice entuziast al denimului va recunoaste produsele din '47 ca "blugi de senzatie" si gasirea unei astfel de perechi este ceva incredibil! Oricum, butonii de pe aceasta pereche speciala au fost oxidati pana la o culoare aurie - asa ca am replicat nuanta aurie pentru aceste editii limitate. Exista si alte doua "modele aniversare 501®". Un set va avea butonii multicolori. Ultimul set are butoni rosii cu 501® scris in alb, in varianta pentru barbati. 145 de ani. Uimitor. La multi ani 501! ", a declarat Jonathan Cheung, Head of Design Levi.

Editia limitata aniversara 501®

De la artisti la designeri, cantareti de muzica rock pana la activisti ai culturii tinerilor si cei care seteaza trenduri de lux, blugii Levi's® 501® reprezinta prima alegere pe tot parcursul anului. Familia 501® are o editie de vara cu butonii in culori pastelate. Ducand acest design mai departe, modelele barbatesti de 501® sunt disponibile cu butoni rosii, cu caracterele ”501® ”.

Toti cei care au purtat blugi originali Levi's® 501® au contribuit la povestea lor aflata in continua schimbare ce aduce in acest sezon un prim buton placat cu aur si tivul caracteristic Levi's®. De ce aur? Nostalgia se afla in centrul acestei editii limitate. Modelul 501® a fost conceput initial ca un pantalon de lucru pentru mineri, in timpul goanei dupa aur din mijlocul secolului al XIX-lea, aceasta editie sarbatorind amintirea trecutului printr-un omagiu adus purtatorilor de blugi din anul 1873. 501® s-a transformat intr-un produs emblematic al modei si al culturii populare; editia limitata, 501® cu butoni aurii, devenind o intoarcere la acele inceputuri. Colectia 501® cu butonii aurii va fi disponibila in Europa, iar fiecare pereche va include inscriptia si o stampila, ambele tiparite cu aur.

Tricouri cu mesaj

Tricourile supradimensionate, 100% din bumbac, prezinta grafica emblematica a campaniei „Button your Fly" a Levi's®, de la inceputul anilor '90. Tricourile unisex sunt tiparite cu textul de atunci, care ii indeamna pe purtatori sa „button their fly”; acest design vine in culorile gri, alb si negru, paletele de culori perfecte pentru blugii 501®.

Tricourile editie limitata, cu faimosul simbol 501® aurit, sunt foarte usor de asortat. Acestea sunt clasice, rotunde la baza gatului, dintr-un bumbac moale si vin in varianta pe albastru.