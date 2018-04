Acum oricine poate gati precum un chef, cu accesoriile si cutitele din linia Chef Foa by Kaufland

Comunicat de presa

Cu ustensilele potrivite, gatitul va fi, de acum, o adevarata placere! Kaufland Romania lanseaza o noua linie de cutite si accesorii care poarta semnatura lui Chef Foa, cunoscut mai ales datorita programului TV Masterchef, dar si preparatelor sale culinare delicioase.

Colectia Chef Foa by Kaufland cuprinde 8 cutite si 4 accesorii care pot fi oricui de ajutor in bucatarie, atunci cand pregateste retetele preferate. Linia de cutite este formata din: cutit de paine, cutitul bucatarului, Santoku, 2 cutite de legume, un cutit universal, cutit pentru feliat si un satar. Calitatea superioara a cutitelor este conferita de otelul inoxidabil (tip X50CrMoV15), care le asigura un tais ascutit, suprafata anti-pete, usurinta la ascutire, rezistenta si durabilitate. Lama este ideala pentru toate activitatile din bucatarie, iar manerul ergonomic permite un control perfect la utilizare.

Cu accesoriile gamei: tocator de bambus, suport de cutite din bambus, foarfeca de bucatarie si pila pentru ascutit clientii nostri isi pot desavarsi experienta in bucatarie.

Gama conceputa pentru toti pasionatii de gatit este absolut necesara pentru oricine viseaza sa gateasca precum un chef profesionist.

Pentru lansarea gamei de articole „signed by Chef FOA” Kaufland Romania anunta o campanie cu preturi avantajoase la cutitele si accesoriile din noua linie. in cadrul acestei campanii, clientii pot colecta punctele bonus in perioada 25 aprilie-05 iunie 2018 si pot beneficia de 50% reducere la produsele Chef Foa by Kaufland pana la data de 19 iunie.

Lansarea gamei va fi comunicata printr-o campanie in mediul online cu provocari pentru pasionatii de gatit, in urma carora acestia pot castiga cutite si accesorii cu care vor gati precum un chef.

„Am folosit doua ingrediente cheie: precizia germana care defineste reteaua Kaufland si spiritul latin care ma provoaca in bucatarie. Pornind de aici, am creat noua gama de cutite si accesorii Chef Foa by Kaufland. Le-am creat pe toate cu grija, cu atentie la detalii si cu un singur scop: sa gatiti ca niste zei.” explica Chef Foa.

„Indiferent daca gatitul acasa este un hobby, o necesitate sau o aspiratie catre o cariera profesionala, oricine petrece timp in bucatarie are nevoie de ustensile - cutite si accesorii de cea mai buna calitate. Ne bucura foarte mult faptul ca un chef de talia lui Foa si-a pus semnatura pe linia de produse by Kaufland, gandite pana in cele mai mici detalii, care vor fi de ajutor oricui in bucatarie”, declara Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs Kaufland Romania.

Mai multe informatii despre produsele si campania Chef Foa by Kaufland sunt disponibile pe site-ul www.kaufland.ro, in revista Kaufland si in magazine.