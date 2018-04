Batalia suprema din Universul Cinematografic Marvel se da la cinema, in filmul „Razbunatorii: Razboiul Infinitului”

Comunicat de presa

Primavara aceasta sarbatorim 10 ani de povesti fantastice, de lectii despre curaj, loialitate si prietenie, alaturi de eroii preferati din Universul Cinematografic Marvel. in „Avengers: Infinity War / Razbunatorii: Razboiul Infinitului” – cea mai recenta si mai spectaculoasa productie Marvel – se reunesc toate personajele pentru a face front comun impotriva odiosului Thanos, adversarul nemilos care vrea sa distruga Universul.

Filmul „Razbunatorii: Razboiul Infinitului” este distribuit de Forum Film Romania si va fi disponibil in avanpremiera din seara datei de 26 aprilie, in format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D si Dolby Atmos. Biletele s-au pus deja in vanzare in cinematografele partenere.

Cu totii stim cate ceva despre benzile desenate, insa Universul Cinematografic Marvel nu se aseamana mereu cu Universul creat in ele, desi exista elemente cu care fanii se pot identifica, cu care au creat o legatura in timp. Fratii Russo, co-regizorii filmului, si-au dorit sa pastreze aceste elemente si sa duca mai departe firele povestilor create in „Razboinicul iernii” si „Razboi Civil”, filme regizate tot de ei, si sa le duca mai departe in „Razboiul Infinitului” si in urmatorul film.

„A fost important pentru noi sa gasim legaturi si elemente cu care publicul nostru sa se poata identifica si cu care sa aiba o conexiune la nivel emotional. Fiecare fan isi doreste ceva diferit, insa nu poti multumi pe toata lumea. Noi suntem mari fani ai benzilor desenate si ne-a placut la nebunie sa facem aceste filme. Ne-am dorit sa oferim ceva extraordinar si speram ca oamenii sa se bucure de acest film”, spune Joe Russo.

Noua pelicula aduce pe marile ecrane batalia suprema, momentul culminant pe care toti fanii filmelor Marvel l-au asteptat cu nerabdare. Razbunatorii si aliatii lor trebuie sa gaseasca o cale de a-l opri pe Thanos, inainte sa fie prea tarziu. El a aparut prima data in benzile desenate in 1973 si este cunoscut ca fiind conducatorul a doua armate de luptatori fiorosi, care se numesc Chitauri si Outriders. Pana acum insa, el a avut doar o aparitie scurta in „Razbunatorii”, cateva replici in „Gardienii Galaxiei” si in „Sub semnul lui Ultron”.

Kevin Feige, producatorul filmului, spune ca: „In povestea noastra, Thanos a trebuit sa reprezinte o amenintare mai mare decat oricare alta cu care s-au confruntat Razbunatorii pana acum. Vorbim in aceasta productie despre a avea un personaj negativ charismatic, pe care, in mod surprinzator, incepi sa il intelegi. Filmul pune mult accentul pe povestea lui, pe trecutul si motivatiile sale si este prima productie Marvel in care povestea este spusa din punctul de vedere al personajului negativ.”

Nu puteti rata marea confruntare, asa ca ocupati-va locul in sala de cinema!