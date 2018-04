Farmec estimeaza o noua crestere a businessului in acest an, dupa ce si-a marit cifra de afaceri cu 9.12% in 2017

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta un avans al cifrei de afaceri in 2017, in crestere cu 9.12% fata de 2016. Astfel, businessul Farmec de anul trecut s-a ridicat la peste 214 milioane lei (45.8 milioane Euro).

Pentru 2018, a fost stabilit un program investitional de peste 11 milioane lei (2.4 milioane Euro), o suma considerabila fiind alocata proceselor de retehnologizare si modernizare a productiei, dar si dezvoltarii retelei magazinelor de brand, atat la nivel national, cat si international.

„Businessul Farmec a crescut constat, pe fondul expansiunii sustinute si dezvoltarii portofoliului propriu, in conformitate cu ultimele tendinte din domeniul cosmetic, dar adaptate pietei locale. An de an, am atins noi tinte de dezvoltare, care ne-au reconfirmat statutul de lider local al acestui sector. Suntem primul si singurul producator roman de cosmetice care dispune de o retea proprie de magazine de brand si, dupa dublarea numarului de spatii in 2017 (de la 11 la 21 de centre nationale), ne propunem sa deschidem alte 10 magazine in 2018, in toata tara. Bazandu-ne pe un plan sanatos de investitii si pe un model propriu de business, anul 2017 a fost unul curajos din punct de vedere strategic, fiind anul in care am lansat primele game pe 2 segmente de piata noi pentru Farmec – cosmeticele de lux si cosmetica decorativa”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Cresterea cu peste 9% a Farmec din 2017 s-a datorat mai multor factori: modernizarea si extinderea portofoliului, patrunderea pe noi segmente de piata, dar si evolutia semnificativa atat a retelei magazinelor de brand Farmec si Gerovital, cat si a platformei online www.farmec.ro.

Vanzarile din magazinul online s-au ridicat la peste 7.1 milioane lei (1.5 milioane Euro), in crestere cu circa 23% fata de anul 2016. Dezvoltarea zonei de e-commerce a fost asigurata de strategia de marketing digital, care a vizat o serie de modificari comerciale si de functionalitate, dar si extinderea ofertei produselor disponibile.

Traficul de clienti din centrele comerciale fizice si magazinul online s-a aflat, de asemenea, pe un trend ascendent. Cu un total de peste 120.000 de vizitatori ai magazinelor de brand in 2017, valoarea medie a bonului de cumparaturi a fost dublata anul trecut. in ceea ce priveste platforma online, a fost inregistrata o medie de 5.000-6.500 de clienti lunari, iar valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 150 de lei (32 Euro).